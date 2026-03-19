Legenda horroru, twórca Halloween i Coś, ujawnia w co gra. Jego wybory mogą zdziwić niejednego gracza

John Carpenter zaskakuje swoimi ulubionymi grami.

Widzowie kojarzą go głównie z mrocznym kinem, ale John Carpenter okazuje się zapalonym graczem. W niedawnym wywiadzie, przy okazji premiery gry John Carpenter's Toxic Commando, ten legendarny twórca zdradził, jakie produkcje szczególnie przypadły mu do gustu i na jakie premiery czeka. Co ciekawe, jego lista ulubionych tytułów jest wyjątkowo różnorodna i wykracza daleko poza klimaty grozy. John Carpenter lubi grać w gry Carpenter to nie tylko reżyser, ale też kompozytor i jedna z najważniejszych postaci w historii horroru. Sławę przyniósł mu przede wszystkim Halloween, a później umocnił ją takimi produkcjami jak Mgła czy Ucieczka z Nowego Jorku, lub Coś – dwa filmy z Kurtem Russell. Jego dorobek pokazuje zamiłowanie do napięcia i klimatu science fiction, co – jak się okazuje – znajduje też odbicie w jego growych zainteresowaniach.

Wśród ulubionych tytułów reżysera znalazły się m.in. Borderlands 2, Horizon Zero Dawn oraz seria Assassin's Creed. Carpenter docenia w nich przede wszystkim rozbudowane światy i możliwość zanurzenia się w opowieści. Jednocześnie nie stroni od bardziej dynamicznych i „czysto rozrywkowych” produkcji, co pokazują jego wybory.

GramTV przedstawia:

Na liście pojawiły się bowiem również klasyki takie jak Sonic the Hedgehog czy Jak and Daxter: The Precursor Legacy. Reżyser przyznał, że ceni gry, które oferują „czystą zabawę od początku do końca”, a szybka akcja i tempo rozgrywki mają dla niego duże znaczenie. To dość zaskakujące podejście, biorąc pod uwagę jego filmowy dorobek. Fallout 76

Jak and Daxter: The Precursor Legacy Szczególne miejsce w jego bibliotece zajmuje Fallout 76, w którym – jak sam przyznał – spędza dużo czasu. Carpenter chwali „gęsty” świat gry i to, że nieustannie daje powody do powrotu. Nie ukrywa też sympatii do całego uniwersum Fallouta i z zainteresowaniem czeka na kolejne projekty od Bethesda. Warto dodać, że prócz John Carpenter's Toxic Commando, w tym roku swoją premierę będzie mieć także growa wersja Halloween, która rozwija dziedzictwo jego kultowej serii. Choć Carpenter stworzył jedne z najważniejszych horrorów w historii kina, jego gusta growe pokazują, że równie mocno ceni różnorodność i dobrą zabawę. I wygląda na to, że zamiast szukać strachu na ekranie monitora, woli eksplorować światy pełne akcji i przygody. Przeczytaj recenzję gry John Carpenter's Toxic Commando

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










