The Duskbloods nie tylko na Nintendo Switch 2? Nowe informacje cieszą fanów

Podczas Nintendo Direct poznaliśmy nowy projekt, za którym stoi Hidetaka Miyazaki. Prezes FromSoftware udzielił wywiadu, gdzie opowiedział między innymi o ogólnych założeniach gry oraz postaciach, w jakie się wcielimy. Według pierwszych zapowiedzi tytuł ma być dostępny wyłącznie na Nintendo Switch 2, lecz ta sytuacja może się w przyszłości zmienić.

The Duskbloods - nowa gra twórców Elden Ring i Dark Souls może pojawić się nie tylko na Switchu 2

W sieci pojawiło się wiele przesłanek wskazujących na tylko tymczasową wyłączność The Duskbloods dla Nintendo Switch 2, o czym poinformował na Twitterze/X użytkownik znany jako Genki - jest to mieszkający w Japonii twórca treści związanych z grami. Potwierdził on, że właścicielem nowo zapowiedzianej marki jest samo FromSoftware, które zajmie się wydaniem gry we wspomnianym kraju, a poza nim zajmie się tym Nintendo.

