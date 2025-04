Do Tekkena 8 trafiła właśnie ogromna aktualizacja. Anna Williams jest już dostępna

Tekken 8 to najnowsza odsłona kultowej serii bijatyk, która została bardzo ciepło przyjęta przez fanów i recenzentów – w tym przez nas . Od premiery, gra otrzymała już kilka aktualizacji poprawiających balans i dodających nową zawartość. Sezon 2 wzbudził jednak kontrowersje jeszcze przed premierą, głównie z powodu wprowadzenia obrażeń odblokowanych po przełamaniu chwytów. Decyzja ta nie spodobała się społeczności, ponieważ przeczyła wcześniejszym zapowiedziom twórców o większych możliwościach obronnych. W efekcie Bandai Namco częściowo wycofało się z tego pomysłu. Teraz aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich graczy, ale czy spełni ich oczekiwania?

Poza zmianami w mechanice gry, Tekken 8 spotkał się również z krytyką dotyczącą nowego wyglądu Anny Williams. Reakcja na jej design była mieszana, część fanów skrytykowała projekt, co skłoniło reżysera gry do ostrej odpowiedzi. Twórca nazwał te komentarze „niekonstruktywnymi” i „bezsensownymi”. Mimo to wielu graczy pochwaliło nowy design postaci.

Oprócz płatnego DLC, aktualizacja dodała także nowe przedmioty do sklepu, specjalne oferty oraz wiele innych poprawek w różnych aspektach gry. Pełną listę zmian znajdziecie na oficjalnej stronie Bandai Namco.