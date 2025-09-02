„Legalność nie jest czynnikiem decydującym”. Kontrowersyjna organizacja przyznaje, że walczy także z legalnymi grami na Steam

Organizacji nie obchodzi, czy dana gra jest legalna, czy też nie.
Australijska organizacja Collective Shout, znana z nacisków na Steam i Itch.io w sprawie usuwania gier z treściami erotycznymi, ponownie znalazła się w centrum uwagi. Grupa otwarcie przyznaje, że jej celem są nie tylko tytuły naruszające prawo, ale również takie, które, w jej ocenie, „szkodzą kobietom i dziewczętom”.
Kontrowersyjna organizacja Collective Shout pozostaje przy swoim stanowisku cenzurowania gier
Kierowniczka kampanii Caitlin Roper w rozmowie z portalem TweakTown jasno przedstawiła stanowisko organizacji.
Legalność nie jest czynnikiem decydującym. Nasze działania opierają się na udokumentowanych dowodach na szkodliwość wobec kobiet i dziewcząt – stwierdziła Roper.
Według niej działalność Collective Shout skupia się na walce z seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet w mediach.
Nasza praca koncentruje się na zwalczaniu seksualnego uprzedmiotowienia i wykorzystywania kobiet i dziewcząt. Dlatego piętnujemy takie przedstawienia nawet wtedy, gdy nie są one nielegalne – dodała.
Na pytanie o to, że podobne działania uderzają również w twórców kobiecych czy queerowych, Roper odpowiedziała, że odpowiedzialność spoczywa na samych platformach.
Gdyby Steam i Itch.io moderowały swoje treści tak, jak powinny, nie byłoby potrzeby czasowego usuwania gier, aby upewnić się, że nie naruszają one polityk serwisów – argumentowała.
GramTV przedstawia:
Podczas rozmowy podkreśliła też, że najpoważniejszym problemem jest gloryfikacja przemocy seksualnej.
Nie ma większego odebrania kobiecie podmiotowości niż gwałt. Media, które gloryfikują przemoc seksualną wobec kobiet, szkodzą wszystkim kobietom – niezależnie od tego, czy kilka z nich uczestniczy w ich tworzeniu czy konsumpcji – zaznaczyła.
Roper odniosła się także do zarzutów o cenzurę. Jej zdaniem nie jest to naruszenie praw człowieka.
Brak dostępu do gier o gwałcie na popularnych platformach to drobna niedogodność, a nie naruszenie praw człowieka. Firmy obsługujące karty płatnicze mają prawo decydować, czy nie chcą obsługiwać treści nielegalnych, takich jak gwałt, przemoc seksualna, kazirodztwo, wykorzystywanie dzieci czy bestialstwo. Pytałabym raczej tych, którzy widzą w tym cenzurę, czy równie bardzo zależy im na podstawowych prawach kobiet i na tym, by nie gloryfikować męskiej przemocy wobec nich – powiedziała.
Krytycy zauważają jednak, że tego rodzaju działania mają groźne konsekwencje. Collective Shout wywiera presję nie na instytucje publiczne czy polityków, ale na firmy obsługujące płatności. To właśnie ten mechanizm budzi największe obawy.
Twórca serii Nier, Yoko Taro, zwracał uwagę, że „fakt, iż taki firmy, będące częścią infrastruktury dystrybucji treści, mogą działać według własnego uznania, jest niebezpieczny na zupełnie nowym poziomie. To oznacza, że kontrolując firmy płatnicze, można cenzurować wolność słowa nawet w innych krajach”.
Dla wielu graczy i twórców problem nie sprowadza się do chęci grania w konkretne tytuły. Chodzi o to, że prawo do decydowania, na co dorośli mogą wydawać pieniądze, zostaje oddane prywatnym firmom, działającym poza demokratycznymi mechanizmami. Collective Shout nie udziela na tę krytykę żadnej odpowiedzi, pozostając przy swoim stanowisku.