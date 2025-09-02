„Legalność nie jest czynnikiem decydującym”. Kontrowersyjna organizacja przyznaje, że walczy także z legalnymi grami na Steam

Organizacji nie obchodzi, czy dana gra jest legalna, czy też nie.

Australijska organizacja Collective Shout, znana z nacisków na Steam i Itch.io w sprawie usuwania gier z treściami erotycznymi, ponownie znalazła się w centrum uwagi. Grupa otwarcie przyznaje, że jej celem są nie tylko tytuły naruszające prawo, ale również takie, które, w jej ocenie, „szkodzą kobietom i dziewczętom”.

Legalność nie jest czynnikiem decydującym. Nasze działania opierają się na udokumentowanych dowodach na szkodliwość wobec kobiet i dziewcząt – stwierdziła Roper.

Według niej działalność Collective Shout skupia się na walce z seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet w mediach.

Nasza praca koncentruje się na zwalczaniu seksualnego uprzedmiotowienia i wykorzystywania kobiet i dziewcząt. Dlatego piętnujemy takie przedstawienia nawet wtedy, gdy nie są one nielegalne – dodała.

Organizacja chwaliła się m.in. tym, że przyczyniła się do decyzji Itch.io o usunięciu gier NSFW ze swojej wyszukiwarki, bez względu na charakter treści czy ich zgodność z prawem. Było to, jak podkreśliła, ich „27. zwycięstwo w tym roku”.

Na pytanie o to, że podobne działania uderzają również w twórców kobiecych czy queerowych, Roper odpowiedziała, że odpowiedzialność spoczywa na samych platformach.