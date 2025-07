„To moment krytyczny dla itch.io”. Znana platforma usuwa z indeksów wszystkie gry NSFW

Działanie to jest spójne z podobnymi krokami podjętymi w ostatnich tygodniach przez Valve na platformie Steam. Przyczyną tych zmian jest nacisk ze strony operatorów płatności, którzy zaczęli kwestionować charakter niektórych treści dla dorosłych udostępnianych w tych cyfrowych sklepach:

Usunęliśmy indeksowanie wszystkich treści NSFW dla dorosłych z naszych stron przeglądania i wyszukiwania. Rozumiemy, że ta decyzja jest nagła i wywołuje zamieszanie – szczerze przepraszamy za frustrację i dezorientację, jakie mogła spowodować.

Ostatnio znaleźliśmy się pod lupą naszych operatorów płatności z powodu charakteru niektórych treści hostowanych na itch.io. Powodem był m.in. tytuł No Mercy, który był tymczasowo dostępny na itch.io, zanim został zbanowany w kwietniu. W związku z tą grą organizacja Collective Shout rozpoczęła kampanię przeciwko Steamowi i itch.io, kierując skargi do naszych partnerów płatniczych dotyczące charakteru niektórych materiałów znajdujących się na obu platformach.

Nasza zdolność do przetwarzania płatności jest kluczowa dla każdego twórcy korzystającego z naszej platformy. Aby móc nadal funkcjonować i zapewniać rynek dla wszystkich deweloperów, musimy priorytetowo traktować naszą współpracę z operatorami płatności i natychmiast podjąć działania zmierzające do zgodności z ich wymaganiami.

To moment krytyczny dla itch.io. Sytuacja rozwinęła się bardzo szybko i musieliśmy działać natychmiast, aby chronić podstawową infrastrukturę płatniczą platformy. Niestety, oznaczało to, że nie byliśmy w stanie uprzedzić twórców przed wprowadzeniem tej zmiany. Wiemy, że to nieidealne rozwiązanie i przepraszamy za jej nagłość.

Obecnie prowadzimy kompleksowy przegląd treści, aby upewnić się, że spełniamy wymagania naszych operatorów płatności. Do czasu zakończenia tego procesu, strony z treściami NSFW pozostaną usunięte z indeksów wyszukiwarki i przeglądania. Po zakończeniu przeglądu wprowadzimy nowe środki zgodności. W przypadku treści NSFW oznacza to m.in. nowy etap, w którym twórcy będą musieli potwierdzić, że ich materiały są zgodne z zasadami polityki operatorów płatności powiązanych z ich kontem.

Część tego przeglądu może skutkować trwałym usunięciem niektórych stron z itch.io. Dotknięte konta otrzymają stosowne powiadomienia mailowe z naszego adresu wsparcia. Można odpowiedzieć na tę wiadomość, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.