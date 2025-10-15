Średniowieczne RPG startuje na Kickstarterze z rekomendacją twórców Kingdom Come: Deliverance

W komunikacie prasowym Warhorse Studios, znane z Kingdom Come: Deliverance, oficjalnie zarekomendowało Legacy of Valor. Studio zwróciło się bezpośrednio do swojej społeczności, zachęcając fanów średniowiecznych RPG oraz użytkowników platformy Kickstarter do wsparcia nowo powstałego projektu. Poparcie to ma niewątpliwie duże znaczenie dla zespołu Legacy of Valor, który właśnie rozpoczął własną kampanię.
Twórcy Kingdom Come rekomendują Legacy of Valor. Średniowieczne RPG startuje na Kickstarterze
Dla twórców Legacy of Valor to wyróżnienie jest „ogromnym zaszczytem”. W swojej rekomendacji, Warhorse Studios nawiązało do własnej ścieżki rozwoju. Deweloperzy podkreślili, że kiedyś sami podjęli odważny krok, uruchamiając zbiórkę na Kickstarterze.
Hej, wszyscy fani średniowiecznych RPG i wojownicy Kickstartera — jeśli kochaliście Kingdom Come: Deliverance i historię jego powstania, musicie to usłyszeć.
Warhorse Studios kiedyś podjęło odważny krok — uruchamiając Kingdom Come poprzez Kickstarter, by udowodnić, że istnieje pasjonująca społeczność pragnąca autentycznego, fabularnego świata średniowiecza. Ten akt wiary naprawdę poruszył ludzi.
Teraz nowy projekt przejmuje pochodnię: Legacy of Valor. To ambitne RPG łączy eksplorację otwartego świata, zarządzanie królestwem, wielkie bitwy i głębokie wybory fabularne. Twórcy rozpoczynają kampanię na Kickstarterze — tak jak dawniej — i zapraszają nas, fanów, byśmy pomogli to urzeczywistnić.
Wesprzyjmy Legacy of Valor tak, jak pierwsi fani wsparli Kingdom Come. To tutaj śmiałe marzenia spotykają się z siłą społeczności. Zbudujmy ten zamek od podstaw — razem.
Obecnie Legacy of Valor poszukuje finansowania właśnie poprzez kampanię na platformie Kickstarter.
Rozpocznij od zera i zbuduj własną osadę, którą stopniowo rozwiniesz w tętniące życiem miasto z obronnymi fortyfikacjami. Zarządzaj swoją ziemią, handluj, broń mieszkańców i prowadź społeczność ku rozwojowi i przetrwaniu.
Kieruj swoimi obywatelami, wysyłaj karawany handlowe, chroń domostwa w dynamicznych bitwach i kształtuj przyszłość swojego ludu poprzez kluczowe decyzje.
Każdy krok pisze Twoją historię. Każdy wybór kształtuje spuściznę, którą zostawisz po sobie. – brzmi opis gry.