Średniowieczne RPG startuje na Kickstarterze z rekomendacją twórców Kingdom Come: Deliverance

Hej, wszyscy fani średniowiecznych RPG i wojownicy Kickstartera — jeśli kochaliście Kingdom Come: Deliverance i historię jego powstania, musicie to usłyszeć.



Warhorse Studios kiedyś podjęło odważny krok — uruchamiając Kingdom Come poprzez Kickstarter, by udowodnić, że istnieje pasjonująca społeczność pragnąca autentycznego, fabularnego świata średniowiecza. Ten akt wiary naprawdę poruszył ludzi.



Teraz nowy projekt przejmuje pochodnię: Legacy of Valor. To ambitne RPG łączy eksplorację otwartego świata, zarządzanie królestwem, wielkie bitwy i głębokie wybory fabularne. Twórcy rozpoczynają kampanię na Kickstarterze — tak jak dawniej — i zapraszają nas, fanów, byśmy pomogli to urzeczywistnić.



Wesprzyjmy Legacy of Valor tak, jak pierwsi fani wsparli Kingdom Come. To tutaj śmiałe marzenia spotykają się z siłą społeczności. Zbudujmy ten zamek od podstaw — razem.