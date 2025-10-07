Larian Studios krytykuje Elona Muska. „Branża nie potrzebuje więcej gier od AI”

Michael Douse z Larian Studios skomentował plany Elona Muska dotyczące tworzenia gier przez sztuczną inteligencję. Według niego branża potrzebuje ludzi, nie algorytmów.

Generatywna sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do branży gier, budząc jednocześnie zachwyt i niepokój. Ostatnio Elon Musk ogłosił, że jego studio xAI pracuje nad „świetną grą” w pełni wygenerowaną przez AI. Jego słowa spotkały się jednak z ostrą reakcją Michaela Douse’a, dyrektora wydawniczego Larian Studios, odpowiedzialnego za sukces Baldur’s Gate 3.

Larian Studios kontra Elon Musk – „AI nie naprawi braku wizji”

W serii wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych Douse podkreślił, że sztuczna inteligencja nie jest rozwiązaniem dla problemów branży. Według niego nie brakuje technologii, lecz ludzi z wizją i pasją, którzy potrafią tworzyć światy angażujące emocjonalnie graczy.