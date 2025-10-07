Zaloguj się lub Zarejestruj

Larian Studios krytykuje Elona Muska. „Branża nie potrzebuje więcej gier od AI”

Mikołaj Berlik
2025/10/07 19:00
Michael Douse z Larian Studios skomentował plany Elona Muska dotyczące tworzenia gier przez sztuczną inteligencję. Według niego branża potrzebuje ludzi, nie algorytmów.

Generatywna sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do branży gier, budząc jednocześnie zachwyt i niepokój. Ostatnio Elon Musk ogłosił, że jego studio xAI pracuje nad „świetną grą” w pełni wygenerowaną przez AI. Jego słowa spotkały się jednak z ostrą reakcją Michaela Douse’a, dyrektora wydawniczego Larian Studios, odpowiedzialnego za sukces Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Larian Studios kontra Elon Musk – „AI nie naprawi braku wizji”

W serii wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych Douse podkreślił, że sztuczna inteligencja nie jest rozwiązaniem dla problemów branży. Według niego nie brakuje technologii, lecz ludzi z wizją i pasją, którzy potrafią tworzyć światy angażujące emocjonalnie graczy.

To, czego naprawdę potrzebuje ta branża, to nie więcej matematycznie zaprojektowanych pętli rozgrywki, ale więcej światów, które angażują ludzi. Sztuczna inteligencja może być narzędziem, ale nie zastąpi ludzkiego kierunku i rzemiosła.

Dyrektor Larian skrytykował również trend inwestowania w nowe technologie wyłącznie z powodów finansowych. Zwrócił uwagę, że zarówno VR, jak i chmura były napędzane przez inwestorów szukających szybkich zysków – podobnie jak teraz dzieje się z AI.

Zdaniem Douse’a branża gier powinna skupić się na budowaniu długofalowych relacji między twórcami i graczami, zamiast podążać za chwilowymi modami. Porównał on obecne podejście do „skoku na kasę”, który może doprowadzić do powstawania gier pozbawionych emocji i charakteru.

Nie ma rezonansu bez szacunku dla rzemiosła. Nie ma rzemiosła bez ludzkiego wpływu. Gry to sztuka – a nie produkt do automatycznego generowania przez algorytmy.

Wypowiedź przedstawiciela Larian Studios szybko odbiła się szerokim echem wśród graczy i deweloperów. Wielu zgodziło się z jego opinią, że AI może wspierać proces tworzenia gier, ale nie powinno go zastępować.

Mikołaj Berlik
