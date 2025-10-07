Larian Studios krytykuje Elona Muska. „Branża nie potrzebuje więcej gier od AI”

Larian Studios kontra Elon Musk – „AI nie naprawi braku wizji”
W serii wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych Douse podkreślił, że sztuczna inteligencja nie jest rozwiązaniem dla problemów branży. Według niego nie brakuje technologii, lecz ludzi z wizją i pasją, którzy potrafią tworzyć światy angażujące emocjonalnie graczy.
To, czego naprawdę potrzebuje ta branża, to nie więcej matematycznie zaprojektowanych pętli rozgrywki, ale więcej światów, które angażują ludzi. Sztuczna inteligencja może być narzędziem, ale nie zastąpi ludzkiego kierunku i rzemiosła.
Dyrektor Larian skrytykował również trend inwestowania w nowe technologie wyłącznie z powodów finansowych. Zwrócił uwagę, że zarówno VR, jak i chmura były napędzane przez inwestorów szukających szybkich zysków – podobnie jak teraz dzieje się z AI.
Zdaniem Douse’a branża gier powinna skupić się na budowaniu długofalowych relacji między twórcami i graczami, zamiast podążać za chwilowymi modami. Porównał on obecne podejście do „skoku na kasę”, który może doprowadzić do powstawania gier pozbawionych emocji i charakteru.
Nie ma rezonansu bez szacunku dla rzemiosła. Nie ma rzemiosła bez ludzkiego wpływu. Gry to sztuka – a nie produkt do automatycznego generowania przez algorytmy.
Wypowiedź przedstawiciela Larian Studios szybko odbiła się szerokim echem wśród graczy i deweloperów. Wielu zgodziło się z jego opinią, że AI może wspierać proces tworzenia gier, ale nie powinno go zastępować.
