Musk obiecuje „świetną” grę od xAI. Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje branżę gier?

Według Elona Muska już w przyszłym roku zobaczymy pierwszą grę stworzoną przez AI.

Elon Musk ogłosił, że jego studio xAI pracuje nad grą, która ma zostać w pełni wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Według miliardera, tytuł zadebiutuje jeszcze przed końcem 2026 roku i będzie „świetny”. To pierwsza poważna zapowiedź Muska w kontekście branży gier od czasu jego deklaracji z 2024 roku o „uczyni­eniu gier wielkimi na nowo”. Gra od xAI – Musk spełni obietnicę z 2024 roku? W ubiegłym roku Elon Musk ogłosił chęć stworzenia niezależnego studia, które wykorzysta AI do rewolucji w tworzeniu gier. Przez wiele miesięcy o tym pomyśle było cicho, aż do teraz. Odpowiadając na wpis na platformie X (Twitterze), Musk napisał, że „przed końcem przyszłego roku studio xAI wypuści świetną grę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję”. Wczytywanie ramki mediów.

Nie wiadomo, jakiego gatunku będzie to produkcja, ani czy w ogóle trafi do sprzedaży. Jeśli jednak Musk dotrzyma słowa, gra pojawi się około dwa lata po jego pierwotnej zapowiedzi.

GramTV przedstawia:

W sieci nie brakuje reakcji – od entuzjazmu po sceptycyzm. W komentarzach pod wpisem pojawiły się głosy fanów, którzy już teraz okrzyknęli xAI „nowym Rockstar Games”. Jedna z popularnych odpowiedzi głosiła: „O kurde, weź moje pieniądze już teraz. Rockstar jest skończony.” Mimo entuzjazmu części społeczności, wielu graczy wciąż nie ufa wykorzystaniu sztucznej inteligencji w branży. Według danych Google, już 90% deweloperów korzysta z AI w procesie tworzenia gier. Sam Hideo Kojima określa ten trend mianem „rewolucji porównywalnej z wprowadzeniem trzeciego wymiaru”, choć inni – jak były szef PlayStation Studios Shawn Layden – widzą w nim raczej marketingowy slogan niż realną zmianę. W najbliższych miesiącach przekonamy się, czy Musk rzeczywiście zrealizuje swoje ambitne plany.