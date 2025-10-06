Zaloguj się lub Zarejestruj

Musk obiecuje „świetną” grę od xAI. Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje branżę gier?

Mikołaj Berlik
2025/10/06 19:30
0
0

Według Elona Muska już w przyszłym roku zobaczymy pierwszą grę stworzoną przez AI.

Elon Musk ogłosił, że jego studio xAI pracuje nad grą, która ma zostać w pełni wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Według miliardera, tytuł zadebiutuje jeszcze przed końcem 2026 roku i będzie „świetny”. To pierwsza poważna zapowiedź Muska w kontekście branży gier od czasu jego deklaracji z 2024 roku o „uczyni­eniu gier wielkimi na nowo”.

Elon Musk
Elon Musk

Gra od xAI – Musk spełni obietnicę z 2024 roku?

W ubiegłym roku Elon Musk ogłosił chęć stworzenia niezależnego studia, które wykorzysta AI do rewolucji w tworzeniu gier. Przez wiele miesięcy o tym pomyśle było cicho, aż do teraz. Odpowiadając na wpis na platformie X (Twitterze), Musk napisał, że „przed końcem przyszłego roku studio xAI wypuści świetną grę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję”.

Wczytywanie ramki mediów.

Nie wiadomo, jakiego gatunku będzie to produkcja, ani czy w ogóle trafi do sprzedaży. Jeśli jednak Musk dotrzyma słowa, gra pojawi się około dwa lata po jego pierwotnej zapowiedzi.

GramTV przedstawia:

W sieci nie brakuje reakcji – od entuzjazmu po sceptycyzm. W komentarzach pod wpisem pojawiły się głosy fanów, którzy już teraz okrzyknęli xAI „nowym Rockstar Games”. Jedna z popularnych odpowiedzi głosiła: „O kurde, weź moje pieniądze już teraz. Rockstar jest skończony.”

Mimo entuzjazmu części społeczności, wielu graczy wciąż nie ufa wykorzystaniu sztucznej inteligencji w branży. Według danych Google, już 90% deweloperów korzysta z AI w procesie tworzenia gier. Sam Hideo Kojima określa ten trend mianem „rewolucji porównywalnej z wprowadzeniem trzeciego wymiaru”, choć inni – jak były szef PlayStation Studios Shawn Layden – widzą w nim raczej marketingowy slogan niż realną zmianę.

W najbliższych miesiącach przekonamy się, czy Musk rzeczywiście zrealizuje swoje ambitne plany.

Tagi:

News
zapowiedź
sztuczna inteligencja
Elon Musk
AI
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112