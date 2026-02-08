Zaloguj się lub Zarejestruj

Sophie Turner jako Lara Croft w akcji. Zobacz pierwsze zdjęcia z planu serialu Tomb Raider

Jakub Piwoński
2026/02/08 11:30
Aktorka wykonuje własne sceny kaskaderskie, mimo niesprzyjających warunków pogodowych.

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu serialowego Tomb Raidera, na których po raz pierwszy możemy zobaczyć Sophie Turner w roli Lary Croft – tym razem już w akcji. Aktorka, znana m.in. z Gry o tron, rozpoczęła zdjęcia do produkcji w hrabstwie Surrey i – jak wynika z relacji z planu – od razu postawiła na pełne zaangażowanie. Fani są wyraźnie podzieleni co do wyglądu serialowej Lary, ale może te zdjęcia ich przekonają.

Tomb Raider
Tomb Raider

Pierwsze zdjęcia z planu serialowego Tomb Raider

Na opublikowanych fotografiach Turner wykonuje własne sceny kaskaderskie, mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Aktorka była widziana, jak unosi się nad jeziorem na uprzęży, a następnie biegnie przez las w strugach deszczu. Między ujęciami chroniła się przed ulewą pod parasolem, jednak gdy kamera ruszała, wracała do intensywnych scen akcji.

Sophie Turner jest kolejną aktorką, która wciela się w słynną archeolożkę po Angeliny Jolie i Alicii Vikander. Pierwsze zdjęcia sugerują, że serialowy Tomb Raider będzie stawiał na realizm, surową akcję i bardziej przygodowy ton. Warto podkreślić, że aktorka ma już solidne przygotowanie do tej roli. Wcześniej ujawniono, że przez niemal rok trenowała fizycznie, by sprostać wymaganiom serialu. To również tłumaczy, dlaczego zdecydowała się samodzielnie wykonywać część kaskaderskich sekwencji.

Przypomnijmy, że za produkcję serialowego Tomb Raidera odpowiada Amazon MGM Studios, a funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej pełni Phoebe Waller-Bridge. Na kolejne szczegóły produkcji fani będą musieli jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – Lara Croft wraca w bardzo fizycznym, widowiskowym wydaniu.

Sophie Turner na planie serialu Tomb Raider Sophie Turner na planie serialu Tomb Raider
Źródło:https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15534645/Sophie-Turner-stunts-set-Tomb-Raider.html

Jakub Piwoński

