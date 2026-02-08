Sophie Turner jako Lara Croft w akcji. Zobacz pierwsze zdjęcia z planu serialu Tomb Raider

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu serialowego Tomb Raidera, na których po raz pierwszy możemy zobaczyć Sophie Turner w roli Lary Croft – tym razem już w akcji. Aktorka, znana m.in. z Gry o tron, rozpoczęła zdjęcia do produkcji w hrabstwie Surrey i – jak wynika z relacji z planu – od razu postawiła na pełne zaangażowanie. Fani są wyraźnie podzieleni co do wyglądu serialowej Lary, ale może te zdjęcia ich przekonają.

Pierwsze zdjęcia z planu serialowego Tomb Raider

Na opublikowanych fotografiach Turner wykonuje własne sceny kaskaderskie, mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Aktorka była widziana, jak unosi się nad jeziorem na uprzęży, a następnie biegnie przez las w strugach deszczu. Między ujęciami chroniła się przed ulewą pod parasolem, jednak gdy kamera ruszała, wracała do intensywnych scen akcji.