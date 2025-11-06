Kupujesz gry na płycie? Według ekspertów to 100 razy gorsze dla środowiska niż cyfrowe wersje

Dla większości graczy informacja o tym, że fizyczne kopie gier wideo są mniej korzystne dla środowiska naturalnego niż ich cyfrowe odpowiedniki, raczej nie powinna być zaskoczeniem. Co jednak może zdziwić, to ogromna skala tej dysproporcji. Według analizy przeprowadzonej przez firmę Greenly, która zajmuje się badaniem emisji dwutlenku węgla, kupowanie fizycznego wydania nowej gry jest dla naszej planety sto razy bardziej szkodliwe, niż wybór cyfrowej wersji.

Raport Greenly pokazuje, jak bardzo gry na płytach szkodzą środowisku

Szczegółowe dane pochodzą z badania Greenly zatytułowanego The Carbon Footprint of Gaming. Różnica między cyfrowymi, a fizycznymi wersjami wynika głównie z konieczności wytwarzania materiałów niezbędnych do produkcji fizycznych nośników oraz z globalnej logistyki i transportu wymaganego do dystrybucji tych gier na całym świecie. Raport oszacował, że samo wyprodukowanie miliona dysków generuje 312 ton dwutlenku węgla.