Kupujesz gry na płycie? Według ekspertów to 100 razy gorsze dla środowiska niż cyfrowe wersje

Dla większości graczy informacja o tym, że fizyczne kopie gier wideo są mniej korzystne dla środowiska naturalnego niż ich cyfrowe odpowiedniki, raczej nie powinna być zaskoczeniem. Co jednak może zdziwić, to ogromna skala tej dysproporcji. Według analizy przeprowadzonej przez firmę Greenly, która zajmuje się badaniem emisji dwutlenku węgla, kupowanie fizycznego wydania nowej gry jest dla naszej planety sto razy bardziej szkodliwe, niż wybór cyfrowej wersji.
Raport Greenly pokazuje, jak bardzo gry na płytach szkodzą środowisku
Szczegółowe dane pochodzą z badania Greenly zatytułowanego The Carbon Footprint of Gaming. Różnica między cyfrowymi, a fizycznymi wersjami wynika głównie z konieczności wytwarzania materiałów niezbędnych do produkcji fizycznych nośników oraz z globalnej logistyki i transportu wymaganego do dystrybucji tych gier na całym świecie. Raport oszacował, że samo wyprodukowanie miliona dysków generuje 312 ton dwutlenku węgla.
Dla porównania, proces produkcji wymagany do stworzenia miliona gier cyfrowych odpowiada emisji zaledwie 3 ton CO2. Stąd analitycy wysunęli wniosek, że wydania fizyczne są ponad sto razy bardziej szkodliwe dla planety, niż cyfrowe.
Choć mogłoby się wydawać, że cyfrowa dystrybucja gier nie generuje żadnych emisji, nie jest to stwierdzenie w pełni prawdziwe. Wspomniane trzy tony dwutlenku węgla na każdy milion pobranych gier wynikają przede wszystkim z energii elektrycznej koniecznej do zasilania serwerów danych, z których gracze pobierają tytuły. Ponadto, należy wliczyć dodatkową energię zużywaną przez konsumentów w domach podczas samego procesu pobierania. Niemniej liczby jasno pokazują, że wpływ gry cyfrowej na środowisko jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku gier fizycznych.
W świetle tych danych, główny apel Greenly nie polega na całkowitym zniechęcaniu konsumentów do fizycznych nośników i w pełni przechodzenia na zakupy w cyfrowych sklepach. Przesłanie, które firma chce podkreślić, dotyczy podjęcia przez konsumentów oraz studia produkujące gry wysiłków w celu odrodzenia rynku gier używanych. Niestety, sektor gier z drugiej ręki został poważnie osłabiony, a na rynku pojawiają się fizyczne wydania, które w ogóle nie zawierają kopii gry.