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Kultowy Donkey Kong z 1981 roku jako LEGO. Wyciekł imponujący zestaw

Maciej Petryszyn
2026/07/13 17:45
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Już pod koniec maja LEGO zapowiadało kolejny zestaw skierowany do fanów gier. Tym razem tych, którym bliskie są przygody niesfornego goryla.

Informacja o współpracy pomiędzy LEGO a marką Donkey Kong bez wątpienia elektryzowała. I wygląda na to, że faktycznie jest na co czekać.

LEGO 72051 Donkey Kong Arcade
LEGO 72051 Donkey Kong Arcade
Foto: CarterBricks04 / Reddit

Arcade’owy automat z Donkey Kongiem z LEGO?

Co prawda duński producent na razie niczego oficjalnie nie pokazał. Niemniej na subreddicie LEGOleak pojawił się przeciek, który udostępnił CarterBricks04. Wynika z niego, że nadchodzi set 18+ o numerze 72051, na który składać się będzie 1367 elementów. Z tych ułożyć mamy arcade’owy automat z klasyczną grą Donkey Kong z 1981 roku. Klasyczną, a więc tą, w ramach której gigantyczny goryl porywa Pauline. Dotrzeć do kobiety próbuje oczywiście Mario, pierwotnie znany jako stolarz Jumpman. Nie jest to jednak droga łatwa. DK bowiem nie ma zamiaru łatwo się poddać i zamiast tego ciska przed siebie beczkami oraz kulami ognia. Wszystko to ujęto we wspomnianym zestawie.

GramTV przedstawia:

Sam zestaw Donkey Kong Arcade na opublikowanych materiałach zdecydowanie robi wrażenie. Jeżeli przecieki potwierdzą się, można założyć, iż będzie to ozdoba niejednej kolekcji. Warto jednak zauważyć, że żadna z postaci nie ma tutaj charakteru figurki. Zamiast tego są one nadrukowane na klockach, co jednak można wytłumaczyć – mowa wszak o dwuwymiarowej grze wyświetlanej na ekranie. Tak czy inaczej, nie jest to pierwszy raz, gdy DK pojawia się w zestawach LEGO, bo na przykład na początku 2025 roku ukazał się Donkey Kong zasiadający za kierownicą swojego gokarta DK Jumbo.

Zestaw z Donkey Kongiem będzie też kolejnym elementem rozbudowanej listy zestawów LEGO inspirowanych markami Nintendo. Na rynku dostępne są wszak też całe serie z Super Mario czy Animal Crossing, a ponadto pojedynczych kompletów doczekały się The Legend of Zelda, a nawet… Game Boy. Dodatkowo od tego roku to do duńskiego giganta należą prawa do tworzenia klocków z Pokemonami, a niedawno wyciekły kolejne kompozycje, które niedługo trafią na rynek.

Źródło:https://insider-gaming.com/leaked-lego-donkey-kong-set-honors-nintendos-arcade-classic/

Tagi:

Popkultura
Nintendo
LEGO
przeciek
Donkey Kong
klocki
Przecieki
automaty do gier
Klocki Lego
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112