Kultowy Donkey Kong z 1981 roku jako LEGO. Wyciekł imponujący zestaw

Informacja o współpracy pomiędzy LEGO a marką Donkey Kong bez wątpienia elektryzowała. I wygląda na to, że faktycznie jest na co czekać.

Foto: CarterBricks04 / Reddit

Arcade’owy automat z Donkey Kongiem z LEGO?

Co prawda duński producent na razie niczego oficjalnie nie pokazał. Niemniej na subreddicie LEGOleak pojawił się przeciek, który udostępnił CarterBricks04. Wynika z niego, że nadchodzi set 18+ o numerze 72051, na który składać się będzie 1367 elementów. Z tych ułożyć mamy arcade’owy automat z klasyczną grą Donkey Kong z 1981 roku. Klasyczną, a więc tą, w ramach której gigantyczny goryl porywa Pauline. Dotrzeć do kobiety próbuje oczywiście Mario, pierwotnie znany jako stolarz Jumpman. Nie jest to jednak droga łatwa. DK bowiem nie ma zamiaru łatwo się poddać i zamiast tego ciska przed siebie beczkami oraz kulami ognia. Wszystko to ujęto we wspomnianym zestawie.