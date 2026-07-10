Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo eShop przecenia gry Marvelous. Wiele gier taniej nawet o 90%

Mikołaj Berlik
2026/07/10 13:30
0
1

Japoński wydawca ponownie otrzymał własną promocję na Switchu.

Nintendo eShop rozpoczął kolejną wyprzedaż, w ramach której przeceniono gry wydawnictwa Marvelous. Fani japońskich produkcji mogą obecnie kupić wiele popularnych tytułów znacznie taniej, a wybrane promocje sięgają nawet 90%.

Nintendo eShop
Nintendo eShop

Promocja Marvelous w Nintendo eShop

Oto najlepsze promocje w ramach wyprzedaży Marvelous w Nintendo eShop:

GramTV przedstawia:

Jak zwykle, wymienione rabaty są dostępne tylko przez jakiś czas.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
wyprzedaż
promocje
Nintendo eShop
Nintendo Switch 2
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112