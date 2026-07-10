Nintendo eShop przecenia gry Marvelous. Wiele gier taniej nawet o 90%

Nintendo eShop rozpoczął kolejną wyprzedaż, w ramach której przeceniono gry wydawnictwa Marvelous. Fani japońskich produkcji mogą obecnie kupić wiele popularnych tytułów znacznie taniej, a wybrane promocje sięgają nawet 90%.

Promocja Marvelous w Nintendo eShop

Oto najlepsze promocje w ramach wyprzedaży Marvelous w Nintendo eShop: