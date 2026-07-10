Nintendo eShop przecenia gry Marvelous. Wiele gier taniej nawet o 90%

Nintendo eShop rozpoczął kolejną wyprzedaż, w ramach której przeceniono gry wydawnictwa Marvelous. Fani japońskich produkcji mogą obecnie kupić wiele popularnych tytułów znacznie taniej, a wybrane promocje sięgają nawet 90%.
Promocja Marvelous w Nintendo eShop
Oto najlepsze promocje w ramach wyprzedaży Marvelous w Nintendo eShop:
- Daemon X Machina: Titanic Scion – 111,96 zł (-60%)
- Rune Factory: Guardians of Azuma – 119,95 zł (-50%)
- Rune Factory: Guardians of Azuma Nintendo Switch 2 Edition – 139,95 zł (-50%)
- Rune Factory 5 – 31,48 zł (-85%)
- No More Heroes – 19,75 zł (-75%)
- No More Heroes 2: Desperate Struggle – 19,75 zł (-75%)
- Momodora: Moonlit Farewell – 54,59 zł (-30%)
- Rune Factory 4 Special – 17,98 zł (-85%)
- Gunbrella – 14,80 zł (-75%)
- Fate/EXTELLA LINK – 40,00 zł (-80%)
- Fate/EXTELLA: The Umbral Star – 32,00 zł (-80%)
- Bright Memory: Infinite Gold Edition – 64,74 zł (-30%)
- Story of Seasons: Grand Bazaar – 129,93 zł (-35%)
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