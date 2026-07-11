Wyciekł ogromny zestaw LEGO Harry Potter. Będzie jednym z największych z serii

Dla fanów LEGO i Harry’ego Pottera nowy zestaw klocków może być cennym nabytkiem do kolekcji.

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące kolejnego dużego zestawu z serii LEGO Harry Potter. Według doniesień pochodzących od wiarygodnego źródła, jakim jest Brick Trap, już 1 września 2026 roku do sprzedaży ma trafić model przedstawiający Ministerstwo Magii. Wycieka spory zestaw LEGO Harry Potter Linia LEGO Harry Potter zbliża się do 25. rocznicy swojego istnienia. Mimo upływu lat producent nie zwalnia tempa i tylko w pierwszej połowie 2026 roku wprowadził na rynek 16 nowych zestawów. Najnowsze przecieki sugerują, że jeszcze przed końcem lata oferta zostanie rozszerzona o kolejne modele, a jednym z najważniejszych będzie właśnie nowe Ministerstwo Magii. Według informacji opublikowanych przez społeczność Brick Tap, uznawaną za wiarygodne źródło przecieków dotyczących produktów LEGO, zestaw ma otrzymać numer katalogowy 76476 i składać się z 3491 elementów.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, będzie to konstrukcja ponad trzy razy większa od pierwszego zestawu przedstawiającego Ministerstwo Magii. Poprzedni model, liczący 990 elementów, zadebiutował w czerwcu 2022 roku jako część serii inspirowanej Harry Potter i Insygnia Śmierci, a jego sprzedaż zakończyła się pod koniec 2023 roku. Według przecieków specyfikacja nowego zestawu prezentuje się następująco: Nazwa: Ministry of Magic

Numer katalogowy: 76476

Liczba elementów: 3491

Liczba minifigurek: ponad 10

Kategoria wiekowa: 18+

Planowana premiera: 1 września 2026 roku

Przewidywana cena: 449,99 dolarów (kwota nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona)

GramTV przedstawia:

Jeśli podana cena okaże się prawdziwa, będzie to jeden z najdroższych zestawów z serii LEGO Harry Potter. Co więcej, jego koszt miałby przewyższyć łączną wartość całej pierwszej fali zestawów Harry'ego Pottera wydanych przez LEGO w 2026 roku. Model ma być przeznaczony dla dorosłych konstruktorów, a duża liczba elementów oraz wysoki poziom skomplikowania mają sprawić, że będzie to zestaw skierowany przede wszystkim do bardziej doświadczonych fanów budowania. Jeżeli przecieki okażą się prawdziwe, Ministerstwo Magii stanie się piątym największym zestawem w historii serii LEGO Harry Potter. Większe pozostaną jedynie 71043 Hogwarts Castle, 75978 Diagon Alley, 76405 Hogwarts Express Collectors' Edition oraz 76417 Gringotts Wizarding Bank. Według tych samych informacji wraz z zestawem 76476 Ministry of Magic ma zadebiutować także produkt oznaczony numerem 40901. Ma to być mikroskopowa wersja Hogwartu przygotowana jako promocyjny prezent dodawany do zakupów w ramach akcji Gift with Purchase. Przecieki wybiegają również dalej w przyszłość. Do internetu trafiły już pierwsze informacje o dwóch zestawach LEGO Harry Potter, które mają zadebiutować na początku 2027 roku. Według nieoficjalnych doniesień w planach znajduje się kolejny model przedstawiający Zgredka w cenie 14,99 dolarów oraz większy zestaw wyceniony na 109,99 dolarów, inspirowany pierwszym rokiem Harry'ego Pottera w Hogwarcie. Na ten moment LEGO nie potwierdziło żadnej z ujawnionych informacji, dlatego wszystkie szczegóły dotyczące zestawu należy traktować jako nieoficjalne przecieki.