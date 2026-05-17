Fani odtwarzają Diablo 2 w Unreal Engine 5. Projekt dostał nowy tryb kamery

Projekt rozwijany przez twórcę ukrywającego się pod nazwą I Make Games od miesięcy przyciąga uwagę fanów serii Diablo. Twórca regularnie publikuje materiały prezentujące kolejne elementy remake’u przygotowywanego w Unreal Engine 5. Najnowszy film pokazuje walkę Barbarzyńcy z Ancientami, czyli legendarnymi strażnikami szczytu Mount Arreat. Największą nowością jest pełnoprawny widok TPP, który pozwala obserwować akcję zza pleców bohatera. Dzięki temu starcia przypominają bardziej współczesne gry akcji niż klasycznego hack’n’slasha z izometryczną kamerą.

Fanowski remake Diablo 2 tworzony w Unreal Engine 5 otrzymał kolejną efektowną aktualizację. Autor projektu pokazał tym razem widok z perspektywy trzeciej osoby, który całkowicie zmienia klimat kultowej produkcji Blizzarda.

Autor projektu zdradził, że modele Ancientów zostały wygenerowane przy pomocy AI, a następnie odpowiednio przygotowane i zaimplementowane w Unreal Engine 5. Za animacje oraz system walki odpowiadają blueprinty silnika Epic Games. Choć całość nadal wygląda momentami dość surowo, materiał pokazuje potencjał takiej reinterpretacji Diablo 2. Wcześniejsze filmy prezentowały między innymi system ekwipunku, loot, umiejętność Charge oraz przeciwników pokroju Carver Shamana.

Początkowo twórca planował publiczne udostępnienie projektu, jednak obecnie wycofał się z tego pomysłu. Wszystkie wzmianki o premierze zostały usunięte, a sam remake określany jest już wyłącznie jako fanowska koncepcja pokazująca, jak mogłoby wyglądać nowoczesne Diablo 2 z kamerą z perspektywy bohatera.

Nietrudno domyślić się powodów tej decyzji. Fanowskie projekty wykorzystujące znane marki często kończą się problemami prawnymi, dlatego autor prawdopodobnie postanowił uniknąć potencjalnej reakcji Blizzarda.