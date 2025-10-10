Zaloguj się lub Zarejestruj

Heroes of Might & Magic: Olden Era już do ogrania w wersji demo. Data premiery opóźniona

Radosław Krajewski
2025/10/10 07:00
0
0

Klasycznie jest dobra i zła wiadomość dla fanów „Hirołsów”.

Fani kultowej serii strategii turowych będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Ubisoft ogłosił, że wczesny dostęp do Heroes of Might & Magic: Olden Era, pierwotnie planowany na końcówkę 2025 roku, został przesunięty na przyszły rok. Niestety nie podano konkretnego terminu premiery.

Heroes of Might & Magic: Olden Era

Heroes of Might & Magic: Olden Era – wersja demo już dostępna

Informacja pojawiła się przy okazji obchodów trzydziestej rocznicy powstania marki Might & Magic. W ramach świętowania firma przygotowała dla graczy niespodziankę i udostępniła wersję demonstracyjną gry, która jest już dostępna na platformie Steam.

Heroes of Might & Magic: Olden Era zostało zapowiedziane podczas targów Gamescom 2024 i jest ósmą częścią jednej z najbardziej rozpoznawalnych strategii turowych w historii. Ostatnia część cyklu, Might & Magic, ukazała się w 2015 roku. Twórcy obiecują, że odsłona będzie powrotem do korzeni serii, jednocześnie wprowadzając świeże rozwiązania, które mają przyciągnąć zarówno weteranów, jak i nowych graczy.

W specjalnym oświadczeniu twórcy podkreślili:

Od samego początku naszym celem było stworzenie czegoś naprawdę wyjątkowego. Aby to osiągnąć, potrzebne są czas, troska i wielokrotne poprawki. Jako niezależne studio musimy poświęcić trochę więcej czasu, aby wszystko było gotowe na duże otwarcie w ramach wczesnego dostępu.

GramTV przedstawia:

Chociaż opóźnienie premiery może rozczarować wielu fanów, udostępnione demo daje przedsmak tego, co czeka ich w pełnej wersji. W ramach wersji demonstracyjnej dostępny jest samouczek wprowadzający do rozgrywki, tryb jednoosobowy z trzema wariantami: Classic (Multi-Hero), Single Hero oraz Arena, a także trzy gotowe szablony map dla trybów Classic i Single Hero. Gracze mogą również spróbować swoich sił w czterech frakcjach, takich jak Zamek, Nekropolia, Lochy oraz Shizma. Co istotne, w wersji demonstracyjnej nie ma wyznaczonego limitu czasu gry, co oznacza, że można cieszyć się rozgrywką bez żadnych ograniczeń. Niestety nie podano, do kiedy wersja demo będzie dostępna.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era będzie dostępna wyłącznie na PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/heroes-of-might-magic-olden-era-early-access-demo/

Tagi:

News
data premiery
Ubisoft
Steam
demo
RPG
strategia
wersja demo
opóźnienie
strategia turowa
wersja demonstracyjna
fantasy
Heroes of Might & Magic
Unfrozen
opóźnienie premiery
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might & Magic: Olden Era
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112