Heroes of Might & Magic: Olden Era już do ogrania w wersji demo. Data premiery opóźniona

Klasycznie jest dobra i zła wiadomość dla fanów „Hirołsów”.

Fani kultowej serii strategii turowych będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Ubisoft ogłosił, że wczesny dostęp do Heroes of Might & Magic: Olden Era, pierwotnie planowany na końcówkę 2025 roku, został przesunięty na przyszły rok. Niestety nie podano konkretnego terminu premiery. Heroes of Might & Magic: Olden Era – wersja demo już dostępna Informacja pojawiła się przy okazji obchodów trzydziestej rocznicy powstania marki Might & Magic. W ramach świętowania firma przygotowała dla graczy niespodziankę i udostępniła wersję demonstracyjną gry, która jest już dostępna na platformie Steam.

Heroes of Might & Magic: Olden Era zostało zapowiedziane podczas targów Gamescom 2024 i jest ósmą częścią jednej z najbardziej rozpoznawalnych strategii turowych w historii. Ostatnia część cyklu, Might & Magic, ukazała się w 2015 roku. Twórcy obiecują, że odsłona będzie powrotem do korzeni serii, jednocześnie wprowadzając świeże rozwiązania, które mają przyciągnąć zarówno weteranów, jak i nowych graczy. W specjalnym oświadczeniu twórcy podkreślili: Od samego początku naszym celem było stworzenie czegoś naprawdę wyjątkowego. Aby to osiągnąć, potrzebne są czas, troska i wielokrotne poprawki. Jako niezależne studio musimy poświęcić trochę więcej czasu, aby wszystko było gotowe na duże otwarcie w ramach wczesnego dostępu.

Chociaż opóźnienie premiery może rozczarować wielu fanów, udostępnione demo daje przedsmak tego, co czeka ich w pełnej wersji. W ramach wersji demonstracyjnej dostępny jest samouczek wprowadzający do rozgrywki, tryb jednoosobowy z trzema wariantami: Classic (Multi-Hero), Single Hero oraz Arena, a także trzy gotowe szablony map dla trybów Classic i Single Hero. Gracze mogą również spróbować swoich sił w czterech frakcjach, takich jak Zamek, Nekropolia, Lochy oraz Shizma. Co istotne, w wersji demonstracyjnej nie ma wyznaczonego limitu czasu gry, co oznacza, że można cieszyć się rozgrywką bez żadnych ograniczeń. Niestety nie podano, do kiedy wersja demo będzie dostępna. Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era będzie dostępna wyłącznie na PC.

