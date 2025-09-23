Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa odsłona serii Tomb Raider w końcu zmierza tam, gdzie tak bardzo jej brakowało

Jakub Piwoński
2025/09/23 07:30
Jest szansa, że Tomb Raider: Anniversary pojawi się na konsolach PS4 i PS5. Sugeruje to pewien wyciek.

Wygląda na to, że kolejna klasyczna odsłona przygód Lary Croft zmierza na konsole PlayStation. W bazie PlayStation Network pojawiła się bowiem pełna lista trofeów do Tomb Raider: Anniversary, co może oznaczać rychły debiut gry na PS4 i PS5.

Tomb Raider: Anniversary
Tomb Raider: Anniversary

Tomb Raider: Anniversary powróci?

Anniversary to odświeżona wersja pierwszego Tomb Raidera, przygotowana na 10-lecie serii. Produkcja pozwala graczom ponownie wcielić się w Larę Croft, która wyrusza na poszukiwanie Potomka Atlantydy. Choć tytuł zebrał ciepłe recenzje i został dobrze przyjęty przez fanów, to pod względem sprzedaży okazał się jedną z najsłabszych odsłon głównej serii. Przypomnijmy, że gra debiutowała na PS2, ukazała się też na PS3, ale brakowało jej na nowszych konsolach.

Jak donosi serwis PushSquare, aktualizacja PSN dodała 26 trofeów, w tym platynowe. Wśród nich znalazły się standardowe osiągnięcia za ukończenie kampanii, ale też mniej oczywiste nagrody – np. za zebranie dużej liczby apteczek czy „przemianę w posąg”. Choć Sony nie ogłosiło jeszcze premiery, lista wygląda na gotową do publikacji.

Jeśli port rzeczywiście trafi na PS4 i PS5, Tomb Raider: Anniversary będzie już drugą odsłoną z trylogii Legend dostępną w PSN (po Tomb Raider: Legend). Do pełnego zestawu brakuje tylko Tomb Raider: Underworld. Wszystko wskazuje też na to, że gra pojawi się w katalogu PlayStation Plus Premium, podobnie jak wcześniejsze reedycje.

Przypomnijmy, że ostatnia pełnoprawna część cyklu – Shadow of the Tomb Raider – ukazała się w 2018 roku. Od tego czasu seria powraca głównie w postaci remasterów. W planach jest również serial Amazona z Sophie Turner w roli Lary Croft.

