Kultowa odsłona serii Tomb Raider w końcu zmierza tam, gdzie tak bardzo jej brakowało

Jest szansa, że Tomb Raider: Anniversary pojawi się na konsolach PS4 i PS5. Sugeruje to pewien wyciek.

Wygląda na to, że kolejna klasyczna odsłona przygód Lary Croft zmierza na konsole PlayStation. W bazie PlayStation Network pojawiła się bowiem pełna lista trofeów do Tomb Raider: Anniversary, co może oznaczać rychły debiut gry na PS4 i PS5.

Tomb Raider: Anniversary powróci?

Anniversary to odświeżona wersja pierwszego Tomb Raidera, przygotowana na 10-lecie serii. Produkcja pozwala graczom ponownie wcielić się w Larę Croft, która wyrusza na poszukiwanie Potomka Atlantydy. Choć tytuł zebrał ciepłe recenzje i został dobrze przyjęty przez fanów, to pod względem sprzedaży okazał się jedną z najsłabszych odsłon głównej serii. Przypomnijmy, że gra debiutowała na PS2, ukazała się też na PS3, ale brakowało jej na nowszych konsolach.