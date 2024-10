Tomb Raider z kolejnymi remasterami. Znamy datę premiery nowej kolekcji

Moda na remastery trwa w najlepsze, także w świecie Tomb Raider. W tym roku miały swoją premierę odświeżone wersję pierwszej, drugiej i trzeciej części serii. Kolekcja spotkała się z pozytywnym odbiorem. Aspyr ogłosił także premierę remasterów części czwartej, piątej i szóstej. Zadebiutują 14 lutego 2025 roku na platformach PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch. Pojawienie się remasterów zapowiada zwiastun.

Remastery 4, 5 i 6 Tomb Raidera już w drodze

Kolekcja zremasterowanych gier obejmuje trzy ostatnie części serii, które pojawiły się przed rebootem. Mowa oczywiście o Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles oraz Tomb Raider: Angel of Darkness. W tych tytułach Lara Croft zmaga się z mroczniejszą fabułą, w której uwalnia niefortunną przepowiednię, staje w obliczu domniemanej śmierci i zostaje podejrzana o morderstwo.