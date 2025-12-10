Stranger Things zalicza retro-wpadkę. Fani gier z lat 80. szybko wychwycili błąd

Pierwsza połowa finałowego sezonu Stranger Things zdążyła już rozgrzać internet do czerwoności. Cztery nowe odcinki trafiły na Netflix pod koniec listopada, a widzowie – głodni powrotu do Hawkins – błyskawicznie zaczęli wyłapywać detale ukryte w gąszczu nostalgii. Jedna z tych „perełek” okazała się jednak bardziej wpadką niż mrugnięciem oka w stronę lat 80.

Wpadka w Stranger Things przy grze Nintendo

Serial braci Duffer od lat słynie z pieczołowitego odtwarzania realiów epoki, zwłaszcza jeśli chodzi o popkulturę i gaming. Tym razem jednak twórcy zbytnio zaufali własnej pamięci. W jednym z ujęć widzimy Dereka Turnbowa, który odpala Ghost ‘n’ Goblins na konsoli Nintendo. Problem w tym, że obraz na ekranie… nie pochodzi z wersji na NES-a.