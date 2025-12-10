Zaloguj się lub Zarejestruj

Stranger Things zalicza retro-wpadkę. Fani gier z lat 80. szybko wychwycili błąd

Jakub Piwoński
2025/12/10 15:40
0
0

Zadebiutował już 5 sezon serialu Netflix. Niektórzy fani bardzo uważnie przyjrzeli się nowym odcinkom.

Pierwsza połowa finałowego sezonu Stranger Things zdążyła już rozgrzać internet do czerwoności. Cztery nowe odcinki trafiły na Netflix pod koniec listopada, a widzowie – głodni powrotu do Hawkins – błyskawicznie zaczęli wyłapywać detale ukryte w gąszczu nostalgii. Jedna z tych „perełek” okazała się jednak bardziej wpadką niż mrugnięciem oka w stronę lat 80.

Stranger Things
Stranger Things

Wpadka w Stranger Things przy grze Nintendo

Serial braci Duffer od lat słynie z pieczołowitego odtwarzania realiów epoki, zwłaszcza jeśli chodzi o popkulturę i gaming. Tym razem jednak twórcy zbytnio zaufali własnej pamięci. W jednym z ujęć widzimy Dereka Turnbowa, który odpala Ghost ‘n’ Goblins na konsoli Nintendo. Problem w tym, że obraz na ekranie… nie pochodzi z wersji na NES-a.

GramTV przedstawia:

Czarny pasek u góry ekranu – charakterystyczny dla automatów arcade – zdradził, że w scenie wykorzystano materiał z wersji salonowej. To drobiazg, ale wystarczająco widoczny dla fanów retro gamingu, którzy dobrze wiedzą, że port NES nie posiadał tego elementu. A odtworzenie oryginalnego automatu z 1985 roku w domowym salonie? Cóż, w tamtych czasach było to równie prawdopodobne, co brama do Upside Down pod łóżkiem.

To niedopatrzenie błyskawicznie wyłapali miłośnicy gier. I choć to drobny błąd, idealnie pokazuje, jak bardzo fani śledzą każdy szczegół w finałowym rozdziale historii. Druga połowa sezonu – ta właściwa, zamykająca całą sagę – pojawi się na Netflixie pod koniec grudnia. A tymczasem twórcy podkręcają atmosferę oczekiwania – niedawno ujawniono nowe plakaty promujące produkcję.

Tagi:

Popkultura
Netflix
Stranger Things
Stranger Things 5
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112