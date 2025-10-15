Kultowi Jetsonowie powrócą po raz pierwszy w aktorskim filmie. Legendarny aktor zagra główną rolę

Warner Bros. rusza z aktorskim projektem jednej ze swoich najlepszych marek od Hanna-Barbera.

Jetsonowie mają szansę powrócić po wielu latach rozłąki z widzami. Nie w nowym animowanym serialu, ale w aktorskiej adaptacji. Co więcej, Jim Carrey ma zostać gwiazdą widowiska i aktor prowadzi rozmowy w sprawie głównej roli w filmie. Za kamerą miałby stanąć Colin Trevorrow, znany z sukcesu kasowego Jurassic World. Negocjacje są na wczesnym etapie i żadne umowy nie zostały jeszcze podpisane. Jetsonowie – Warner Bros. planuje aktorski film z popularnymi bohaterami kreskówki Jeśli dojdzie do porozumienia, Carrey wcieli się w George’a Jetsona, ojca rodziny żyjącej w futurystycznym świecie pełnym robotów, latających samochodów i technologicznych gadżetów. Współautorami scenariusza mają być Trevorrow oraz Joe Epstein, który odpowiadał m.in. za serial Idol.

Jetsonowie po raz pierwszy pojawili się na antenie w latach 60. jako produkcja studia Hanna-Barbera. Serial opowiadał o codziennym życiu rodziny Jetsonów, George’a, Jane, ich dzieci Judy i Elroya, psa Astro oraz robotycznej gosposi Rosie. Był to pierwszy program emitowany w kolorze w amerykańskiej telewizji ABC. Popularność animacji doprowadziła do powstania nowych odcinków w latach 80., a później filmu kinowego z 1990 roku.

Jim Carrey w ostatnich latach przypomniał o sobie w serii filmów Sonic. Szybki jak błyskawica, gdzie wcielał się w złoczyńcę, Dr. Robotnika. Produkcje te zarobiły łącznie ponad miliard dolarów. Na koncie aktora znajdują się także klasyki takie jak Maska, Ace Ventura: Psi detektyw, Głupi i głupszy czy Grinch: Świąt nie będzie. Colin Trevorrow zasłynął dzięki odświeżeniu kultowej serii Jurassic Park. Jego film Jurassic World z 2015 roku przyniósł globalnie ponad miliard dolarów zysku i otworzył drogę do kolejnych części cyklu. Rzecznicy Warner Bros. odmówili komentarza w sprawie projektu, który znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Jeżeli jednak dojdzie do jego realizacji, premiery możemy oczekiwać w 2027 lub 2028 roku.

