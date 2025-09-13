Których gier Super Mario wciąż brakuje na Nintendo Switch 2?

Kultowy hydraulik od czterech dekad towarzyszy niemal każdej konsoli Nintendo.

Seria Super Mario to fundament Nintendo i całej branży gier. Kultowy hydraulik od czterech dekad towarzyszy niemal każdej konsoli firmy, a jego przygody wielokrotnie wyznaczały nowe kierunki dla całego medium – od odrodzenia rynku gier po krachu z 1983 roku, przez przejście z grafiki 2D do 3D, aż po sukces Switcha. Teraz, gdy seria platformówek Super Mario świętuje 40-lecie, sprawdzamy, których głównych odsłon wciąż nie znajdziemy na najnowszej konsoli Nintendo – Switch 2. Gry, które w krótce trafią na Switch 2 Niektóre z klasycznych tytułów były dotąd dostępne jedynie w limitowanej kolekcji Super Mario 3D All-Stars, ale sytuacja powoli się zmienia. Na Switchu 2 zadebiutuje bowiem Super Mario Sunshine, które zostało potwierdzone jako część biblioteki GameCube w ramach usługi Switch Online. W niedawnym Nintendo Direct zapowiedziano także odświeżone wersje Super Mario Galaxy oraz Super Mario Galaxy 2, które trafią na rynek w pakiecie. Dzięki tym premierom z katalogu Mario na nowej konsoli znikną kolejne luki.

Wciąż jednak są odsłony, które prawdopodobnie pozostaną niedostępne. Najlepszym przykładem jest Super Mario Maker, czyli jeden z największych hitów Wii U, który nigdy nie został przeniesiony na Switcha. Jego miejsce zajęła od razu druga część, postrzegana przez wielu jako rozszerzona wersja oryginału. Część graczy wciąż uważa jednak, że pierwsza odsłona oferowała unikalne rozwiązania, takie jak system kostiumów czy pełniejsze wykorzystanie gamepada.

Podobny los spotkał Super Mario 3D Land, wydane pierwotnie na 3DS-a. Gra zawsze była porównywana do swojego duchowego następcy Super Mario 3D World i dziś wydaje się mało prawdopodobne, by Nintendo zdecydowało się ją odświeżyć. Jeszcze inna sytuacja dotyczy rodziny gier z serii New Super Mario Bros.. Obecność New Super Mario Bros. U Deluxe na Switchu 2 sprawia, że wcześniejsze odsłony, takie jak te wydane na Nintendo DS, Wii czy 3DS, pozostają poza orbitą najnowszej konsoli. Niektórzy fani wskazują również na Super Mario Run, grę mobilną, która choć formalnie nie należy do głównej serii, bywa z nią zestawiana. Wszystkie te tytuły prawdopodobnie zostaną przypisane na stałe do swoich oryginalnych platform, choć jeśli Nintendo zdecyduje się rozbudować usługę Switch Online o klasyki z DS-a i Wii, w przyszłości mogą jeszcze powrócić. Obecna strategia Nintendo wskazuje, że najważniejsze klasyki Mario w końcu trafią na Switcha 2, ale część starszych gier może pozostać ekskluzywna dla swoich oryginalnych platform. Jedno jest pewne – nawet cztery dekady od debiutu, Super Mario pozostaje złotym dzieckiem Nintendo i wciąż będzie jedną z największych sił napędowych firmy. Tymczasem zapowiedziany został już nowy film ze świata Super Mario Bros.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





