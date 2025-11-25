Najbardziej ambitna gra FromSoftware? Pojawiły się nowe przecieki o The Duskbloods

The Duskbloods może okazać się jedną z najbardziej eksperymentalnych gier w historii studia.

FromSoftware rozwija swoje nowe IP na Nintendo Switch 2, a najnowsze informacje sugerują, że The Duskbloods może być jednym z najbardziej nietypowych projektów w historii studia. Doniesienia pochodzą od cenionych informatorów, którzy wcześniej wielokrotnie publikowali trafne przecieki dotyczące produkcji firmy. The Duskbloods – najd łuższy etap prototypowania w historii studia Według twórcy treści Ziostorma, powołującego się na chińskiego dziennikarza Giwina, nowy projekt miał przejść najdłuższy etap prototypowania, jaki stosowało kiedykolwiek FromSoftware. Gra została zaakceptowana do produkcji jeszcze przed 2019 rokiem, a jej koncepcja rodziła się nawet przed kampanią marketingową Sekiro: Shadows Die Twice.

Główną ideą The Duskbloods ma być rozbudowane PvPvE, w którym współpraca i rywalizacja łączą się w jeden system, ale bez klasycznych schematów. Informatorzy podkreślają, że nie będzie to battle royale, extraction shooter ani żaden inny popularny format. Zamiast tego studio eksperymentuje z kontraktami, systemem nemesis oraz zmiennymi warunkami zwycięstwa.

GramTV przedstawia:

Według Giwina The Duskbloods może być najbardziej innowacyjnym projektem studia od czasów Sekiro, a trwająca cisza komunikacyjna ma być w pełni celowa. Więcej oficjalnych materiałów ma pojawić się dopiero po zakończeniu cyklu dodatków do Elden Ring: Nightreign. Niewykluczone, że pierwszy pełnoprawny zwiastun otrzymamy na gali The Game Awards – scenie, z której studio korzystało już wielokrotnie przy dużych ogłoszeniach. W wywiadzie z serii „Creator’s Voice” reżyser Hidetaka Miyazaki ujawnił, że The Duskbloods powstawało pierwotnie jako niewielki projekt na pierwszego Nintendo Switch. Przesiadka na Nintendo Switch 2 miała jednak znacząco poszerzyć możliwości zespołu i pozwolić na bardziej zaawansowane eksperymenty.