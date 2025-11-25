Zaloguj się lub Zarejestruj

Najbardziej ambitna gra FromSoftware? Pojawiły się nowe przecieki o The Duskbloods

Mikołaj Berlik
2025/11/25 12:20
1
0

The Duskbloods może okazać się jedną z najbardziej eksperymentalnych gier w historii studia.

FromSoftware rozwija swoje nowe IP na Nintendo Switch 2, a najnowsze informacje sugerują, że The Duskbloods może być jednym z najbardziej nietypowych projektów w historii studia. Doniesienia pochodzą od cenionych informatorów, którzy wcześniej wielokrotnie publikowali trafne przecieki dotyczące produkcji firmy.

The Duskbloods

The Duskbloods – najdłuższy etap prototypowania w historii studia

Według twórcy treści Ziostorma, powołującego się na chińskiego dziennikarza Giwina, nowy projekt miał przejść najdłuższy etap prototypowania, jaki stosowało kiedykolwiek FromSoftware. Gra została zaakceptowana do produkcji jeszcze przed 2019 rokiem, a jej koncepcja rodziła się nawet przed kampanią marketingową Sekiro: Shadows Die Twice.

ówną ideą The Duskbloods ma być rozbudowane PvPvE, w którym współpraca i rywalizacja łączą się w jeden system, ale bez klasycznych schematów. Informatorzy podkreślają, że nie będzie to battle royale, extraction shooter ani żaden inny popularny format. Zamiast tego studio eksperymentuje z kontraktami, systemem nemesis oraz zmiennymi warunkami zwycięstwa.

GramTV przedstawia:

Według Giwina The Duskbloods może być najbardziej innowacyjnym projektem studia od czasów Sekiro, a trwająca cisza komunikacyjna ma być w pełni celowa. Więcej oficjalnych materiałów ma pojawić się dopiero po zakończeniu cyklu dodatków do Elden Ring: Nightreign.

Niewykluczone, że pierwszy pełnoprawny zwiastun otrzymamy na gali The Game Awards – scenie, z której studio korzystało już wielokrotnie przy dużych ogłoszeniach.

W wywiadzie z serii „Creator’s Voice” reżyser Hidetaka Miyazaki ujawnił, że The Duskbloods powstawało pierwotnie jako niewielki projekt na pierwszego Nintendo Switch. Przesiadka na Nintendo Switch 2 miała jednak znacząco poszerzyć możliwości zespołu i pozwolić na bardziej zaawansowane eksperymenty.

Źródło:https://twistedvoxel.com/the-duskbloods-more-time-in-gameplay-prototyping-than-any-other-fromsoftware-title/

Tagi:

News
FromSoftware
From Software
soulslike
wywiad
Hidetaka Miyazaki
Nintendo Switch 2
The Duskbloods
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:22

Pvp....dziekuję, nie jestem już zainteresowany.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112