Jedna z najbardziej kontrowersyjnych historii o Spider-Manie kończy dziś 19 lat. Fani wciąż nie mogą uwierzyć w ten pomysł Marvela

Jakub Piwoński
2026/03/15 14:10
Seria Spider-Man: Reign ujawniła szokujący szczegół dotyczący Petera Parkera i losu Mary Jane. Do dziś wywołuje on ogromne dyskusje wśród czytelników.

W historii komiksów Marvela nie brakowało odważnych pomysłów. Dość powiedzieć, że według jednego z pomysłów, za śmierć JFK odpowiadał… sam Wolverine. Inny, związany ze Spider-Manem, do dziś budzi wyjątkowo mieszane reakcje fanów. Dokładnie 19 lat temu ukazał się zeszyt Spider-Man: Reign #3, który ujawnił jeden z najbardziej kontrowersyjnych wątków w historii Spider-Man.

Dlaczego Mary Jane umarła?

Seria Spider-Man: Reign autorstwa Kaare Andrews przedstawiała mroczną wizję przyszłości, w której starzejący się Peter Parker dawno porzucił życie superbohatera. Świat pozbawiony herosów pogrąża się w chaosie, a dawny Człowiek-Pająk zostaje zmuszony do powrotu do walki. Tu jednak nie ma jeszcze nic nadzwyczajnego. Ciekawiej robi się później.

Największe kontrowersje nie dotyczyły jednak samej fabuły, lecz jednego z dramatycznych wspomnień bohatera. W komiksie Parker odwiedza ciało swojej zmarłej ukochanej, Mary Jane Watson. W retrospekcji okazuje się, że kobieta zmarła na raka, a sam Peter sugeruje, że choroba mogła być skutkiem jego radioaktywnych płynów ustrojowych – efektu ugryzienia przez radioaktywnego pająka.

Ten pomysł szybko stał się jednym z najbardziej dyskutowanych i krytykowanych elementów historii Spider-Mana. Wielu czytelników uważało, że scenarzysta próbował w ten sposób podkreślić ogromne poczucie winy bohatera i metaforyczną cenę, jaką zapłacił za życie superbohatera. Jednocześnie dla wielu fanów był to zbyt dosłowny i niepotrzebnie szokujący wątek.

Co istotne, wydarzenia z Spider-Man: Reign nie dotyczą głównej linii fabularnej komiksów Marvela, czyli uniwersum Earth-616. Historia przedstawia jedynie alternatywną przyszłość bohatera. Mimo to kontrowersyjny pomysł na stałe zapisał się w historii komiksów i do dziś wraca w dyskusjach fanów jako przykład jednego z najbardziej zaskakujących – i zdaniem wielu zupełnie nietrafionych – zwrotów fabularnych w dziejach Spider-Mana.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/19-years-ago-today-marvels-most-controversial-spider-man-story-revealed-a-disgusting-detail/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




