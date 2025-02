Krytycy wybrali - Anora najlepszym filmem 2024. To zwiększa szansę na Oscara?

Emilia Pérez wyróżniono w kategoriach Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, Najlepsza Piosenka oraz Najlepsza Aktorka Drugoplanowa (Zoe Saldaña). Demi Moore triumfowała jako Najlepsza Aktorka za Substancję (co czyni ją faworytkę do Oscara, biorąc pod uwagę, że ma już Złoty Glob na półce), a Adrien Brody (The Brutalist) i Kieran Culkin (Prawdziwy ból) zostali nagrodzeni w kategoriach aktorskich. Substancja i Prawdziwy ból zdobyły także nagrody za scenariusz.

Co ciekawe, Anora została praktycznie pominięta przy Złotych Globach, to mimo wszystko, jej zwycięstwo na Critics Choice Awards utrzymuje ją w wyścigu po Oscara. To kluczowy zwrot, który może uczynić z filmu Seana Bakera czarnego konia nadchodzących Oscarów. Wyróżnienie od krytyków może umocnić pozycję Anory. Przypominamy, że Oscary zostaną rozdane 2 marca. Przekonamy się, czy film Bakera zdoła przekuć piątkowy sukces w tę najważniejszą statuetkę świata filmu.