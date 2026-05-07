Nowe Dying Light zabierze graczy do Japonii? Przeciek wskazuje kierunek serii Techlandu

To byłoby idealne miejsce do walki z zombiakami.

W sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące przyszłości serii Dying Light. Wszystko wskazuje na to, że trzecia odsłona cyklu lub jej spin-off przeniesie akcję do Japonii. Nowe poszlaki pochodzą bezpośrednio z aktualizacji Dying Light 2, w której gracze odkryli niewykorzystane elementy otoczenia przypominające współczesne japońskie miasto. Dying Light 3 lub spin-off przeniesie akcję do Japonii? Według doniesień Techland miał przypadkowo pozostawić w plikach gry zestaw assetów opisanych jako „Asian Street”. Wśród nich znalazły się modele ulic, budynków i fragmentów zabudowy, które po połączeniu tworzą scenerię przypominającą japońskie osiedla oraz miejskie dzielnice. Choć część tekstur była niekompletna, internauci szybko zauważyli podobieństwa do nowoczesnych ulic znanych z Japonii.

Nowy przeciek ma również pokrywać się ze starszym wyciekiem scenariusza, który pojawił się jeszcze w czasach, gdy Dying Light: The Beast planowano jako rozszerzenie do Dying Light 2. YouTuber Best Gamer Ali zwrócił uwagę, że w ujawnionym wcześniej fragmencie fabuły Crane miał powiedzieć Aidenowi, iż główna siedziba GRE znajduje się na wybrzeżu Japonii. To właśnie GRE ma odegrać kluczową rolę w kolejnej odsłonie serii. Zakończenie Dying Light: The Beast sugerowało bowiem, że organizacja stanie się głównym przeciwnikiem bohaterów w dalszej części historii. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, Crane może wyruszyć bezpośrednio do Japonii, aby rozprawić się z GRE raz na zawsze. Spekuluje się również, że w walce mogą pomóc mu Aiden oraz inni sojusznicy znani z poprzednich odsłon. Na ten moment są to jednak wyłącznie domysły fanów, ponieważ Techland nie potwierdził żadnych szczegółów dotyczących fabuły Dying Light 3 lub kolejnego spin-offu.

Wyciek sugeruje także, że mapa nowej gry mogłaby łączyć gęsto zabudowane miasta z bardziej wiejskimi terenami. Połączenie niewielkich japońskich domów oraz wysokich budynków miałoby stworzyć idealne warunki dla parkourowej rozgrywki, z której słynie seria. Co ciekawe, wcześniejsze wywiady z przedstawicielami Techlandu sugerowały już, że studio ma rozpisane dalsze plany dla marki po zakończeniu obecnej sagi związanej z GRE. Oznacza to, że Dying Light 3 może zamknąć historię obecnych bohaterów, a kolejne odsłony prawdopodobnie przedstawią zupełnie nowych protagonistów i nowy kierunek fabularny. Na koniec warto dodać, że z serią, jak również Techlandem rozstał się Tymon Smektała. Deweloper był jednym z najważniejszych twórców serii Dying Light.

