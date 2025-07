Krafton przedłuża okres premii dla twórców Subnautica 2, ale tylko na kwotę 25 milionów dolarów

Krafton przejęło studio Unknown Worlds w 2021 roku za 500 milionów dolarów, a dodatkowe 250 milionów dolarów miało trafić do twórców w 2025 roku, pod warunkiem spełnienia określonych celów. Jednak zanim do tego doszło, Krafton zwolniło dwóch współzałożycieli studia oraz jego CEO, co zbiegło się w czasie z przesunięciem premiery Subnautica 2 na 2026 rok, a to z kolei zaowocowało brakiem możliwości wypłacenia sowitej premii. Krafton bardzo szybko zobaczył pozew w tej sprawie.

Krafton przedłuża okres wypłaty premii, ale nie będzie to 250 milionów dolarów

Firma Krafton tłumaczyła decyzję niezależnością od kwestii finansowych, twierdząc, że poprzednie kierownictwo "porzuciło swoje obowiązki". W odpowiedzi na zwolnienia, założyciele pozwały Krafton, a do internetu wyciekł wewnętrzny dokument deweloperski, ujawniający szczegóły konfliktu.