Subnautica 2 opóźniona do 2026 roku i to rzekomo wbrew woli twórców, którzy mogli otrzymać 250 milionów dolarów premii

Krótko po tym, jak wydawca gry Subnautica 2, firma Krafton, ogłosił konieczność pewnych korekt w harmonogramie premiery survivalowego sequela, pojawiły się doniesienia, że premiera gry została przesunięta z 2025 na 2026 rok. Teraz jest to już pewne, a taka decyzja może oznaczać, że twórcy z Unknown Worlds nie otrzymają ogromnej premii w wysokości 250 milionów dolarów, która była uzależniona od osiągnięcia konkretnych wyników finansowych do końca 2025 roku. Szkoda, bowiem jeszcze kilka dni temu informowaliśmy, że z Subnauticą 2 jest wszystko w porządku .

Charlie Cleveland odniósł się do sytuacji 4 lipca w osobistym wpisie na blogu:

Wydarzenia z tego tygodnia były dla nas ogromnym szokiem. Wiemy, że Subnautica 2 jest gotowa na premierę we wczesnym dostępie i wiemy, że Wy też jesteście gotowi ją zagrać. Myśleliśmy, że to będzie nasza decyzja… ale przynajmniej na razie, ta decyzja leży w rękach Kraftona.

Niestety teraz już wiemy, że pomimo gotowości twórców do premiery we Wczesnym Dostępie, Subnautica 2 zostałą opóźniona. W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej studia, deweloperzy przyznali, że “istnieje kilka obszarów, które wymagają dopracowania, zanim wypuścimy pierwszą wersję Subnautica 2 do świata.” W związku z tym podjęto decyzję o przesunięciu startu Wczesnego Dostępu na 2026 rok. Studio tłumaczy, że dodatkowy czas zostanie przeznaczony na rozbudowę zawartości gry. Twórcy chcą dodać więcej biomów, ulepszeń pojazdów, narzędzi, rozszerzyć historię i wprowadzić więcej nowych stworzeń do odkrycia.



Naturalnie już pojawiły się głosy, że wydawca celowo przesunął premierę, aby tylko nie wypłacić sowitej premii twórcom...