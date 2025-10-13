Zaloguj się lub Zarejestruj

Kpop Demon Hunters oraz Rose z BLACKPINK walczą o pierwszą w historii nagrodę Grammy dla K-popu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/13 21:00
0
0

K-pop może wkrótce zapisać nowy rozdział w historii światowej muzyki, a wszystko za sprawą sukcesu Kpop Demon Hunters oraz Rose z BLACKPINK.

Jak donosi agencja Yonhap, fikcyjny zespół HUNTR/X z filmu Kpop Demon Hunters oraz Rose z zespołu BLACKPINK zostali zgłoszeni do walki o pierwszą w historii nagrodę Grammy dla artysty K-popowego. Gala rozdania nagród Grammy odbędzie się 1 lutego 2026 roku, a ogłoszenie nominacji zaplanowano na 7 listopada 2025. Obecnie trwa pierwsza runda głosowania członków Recording Academy.

Rose
Rose

Czy K-pop zdobędzie pierwszą nagrodę Grammy?

Według doniesień, utwór “APT.” Rose (z gościnnym udziałem Bruno Marsa) oraz “Golden” zespołu HUNTR/X zostały zgłoszone w dwóch prestiżowych kategoriach, a mianowicie Record of the Year oraz Song of the Year. Ponadto album “rosie” od Rose oraz ścieżka dźwiękowa do Kpop Demon Hunters trafiły do zgłoszeń w kategorii Album of the Year.

HUNTR/X to wirtualna grupa muzyczna, której głosy w filmie Kpop Demon Hunters podkładają EJAE, Audrey Nuna oraz Rei Ami. Produkcja Netfliksa zdobyła ogromną popularność, stając się najczęściej oglądanym filmem animowanym w historii platformy. Trio z HUNTR/X miało już okazję zaprezentować fragment “Golden” z Bad Bunnym podczas programu Saturday Night Live, a niedawno wykonało utwór w całości w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

GramTV przedstawia:

Rose z BLACKPINK kontynuuje serię sukcesów jako solistka. Jej przebój “APT.” przekroczył niedawno 2 miliardy wyświetleń na YouTube, stając się pierwszym jej solowym utworem z takim wynikiem. To osiągnięcie przyszło tuż po historycznym zwycięstwie Rose na MTV Video Music Awards, gdzie jako pierwsza koreańska artystka zdobyła nagrodę Song of the Year. “APT.” biło rekordy od momentu premiery w październiku 2024 roku i był to najszybciej odtwarzany utwór K-popowy w historii Spotify, przekraczając miliard streamów w rekordowym tempie.

Rose i HUNTR/X nie są jedynymi przedstawicielami koreańskiej sceny, którzy celują w Grammy 2026. Swoje zgłoszenia wysłali również SEVENTEEN, Stray Kids, Ateez, Riize, Tomorrow X Together, BLACKPINK, TWICE, KATSEYE, aespa, IVE, LE SSERAFIM, a także soliści Jennie, Jisoo, Lisa, Jin, J-Hope i RM z BTS. Choć żadna koreańska produkcja nie zdobyła dotąd statuetki Grammy, rosnąca obecność artystów z tego kraju w globalnym przemyśle muzycznym wskazuje, że rok 2026 może być przełomowy dla K-popu.

Źródło:https://www.nme.com/news/music/kpop-demon-hunters-and-rose-reportedly-vying-for-k-pops-first-grammy-3898841

Tagi:

Muzyka
muzyka
popkultura
nagroda
pop
nominacje
Grammy
muzyka z filmu
muzyka z gry
muzyka popowa
zespół muzyczny
zespół popowy
KPOP
k-pop
Blackpink
K-popowe łowczynie demonów
KPop Demon Hunters
Rose
HUNTR/X
nominacje grammy 2025
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112