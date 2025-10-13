Kpop Demon Hunters oraz Rose z BLACKPINK walczą o pierwszą w historii nagrodę Grammy dla K-popu

K-pop może wkrótce zapisać nowy rozdział w historii światowej muzyki, a wszystko za sprawą sukcesu Kpop Demon Hunters oraz Rose z BLACKPINK.

Jak donosi agencja Yonhap, fikcyjny zespół HUNTR/X z filmu Kpop Demon Hunters oraz Rose z zespołu BLACKPINK zostali zgłoszeni do walki o pierwszą w historii nagrodę Grammy dla artysty K-popowego. Gala rozdania nagród Grammy odbędzie się 1 lutego 2026 roku, a ogłoszenie nominacji zaplanowano na 7 listopada 2025. Obecnie trwa pierwsza runda głosowania członków Recording Academy. Czy K-pop zdobędzie pierwszą nagrodę Grammy? Według doniesień, utwór “APT.” Rose (z gościnnym udziałem Bruno Marsa) oraz “Golden” zespołu HUNTR/X zostały zgłoszone w dwóch prestiżowych kategoriach, a mianowicie Record of the Year oraz Song of the Year. Ponadto album “rosie” od Rose oraz ścieżka dźwiękowa do Kpop Demon Hunters trafiły do zgłoszeń w kategorii Album of the Year.

HUNTR/X to wirtualna grupa muzyczna, której głosy w filmie Kpop Demon Hunters podkładają EJAE, Audrey Nuna oraz Rei Ami. Produkcja Netfliksa zdobyła ogromną popularność, stając się najczęściej oglądanym filmem animowanym w historii platformy. Trio z HUNTR/X miało już okazję zaprezentować fragment “Golden” z Bad Bunnym podczas programu Saturday Night Live, a niedawno wykonało utwór w całości w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

GramTV przedstawia:

Rose z BLACKPINK kontynuuje serię sukcesów jako solistka. Jej przebój “APT.” przekroczył niedawno 2 miliardy wyświetleń na YouTube, stając się pierwszym jej solowym utworem z takim wynikiem. To osiągnięcie przyszło tuż po historycznym zwycięstwie Rose na MTV Video Music Awards, gdzie jako pierwsza koreańska artystka zdobyła nagrodę Song of the Year. “APT.” biło rekordy od momentu premiery w październiku 2024 roku i był to najszybciej odtwarzany utwór K-popowy w historii Spotify, przekraczając miliard streamów w rekordowym tempie. Rose i HUNTR/X nie są jedynymi przedstawicielami koreańskiej sceny, którzy celują w Grammy 2026. Swoje zgłoszenia wysłali również SEVENTEEN, Stray Kids, Ateez, Riize, Tomorrow X Together, BLACKPINK, TWICE, KATSEYE, aespa, IVE, LE SSERAFIM, a także soliści Jennie, Jisoo, Lisa, Jin, J-Hope i RM z BTS. Choć żadna koreańska produkcja nie zdobyła dotąd statuetki Grammy, rosnąca obecność artystów z tego kraju w globalnym przemyśle muzycznym wskazuje, że rok 2026 może być przełomowy dla K-popu.