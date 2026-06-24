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Koszmar graczy Elden Ring trafił do Baldur's Gate 3. Niech cię, Malenio!

Maciej Petryszyn
2026/06/24 11:00
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Baldur’s Gate 3 to bez wątpienia gra ogromna. Niemniej jak każda produkcja, kiedyś się kończy.

Wtedy otwiera się pole dla moderów. Ci to potrafią urozmaicić zabawę o nowy kontent, nie ma co.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Malenia, ale to Baldur’s Gate 3

Tym razem Baldur’s Gate 3 spotyka się z Elden Ring. O co chodzi? Ci, którzy mają za sobą hit od FromSoftware, prawdopodobnie na sam dźwięk imienia Malenia dostają ciarek, tudzież drgawek. Ale warto też uświadomić tych, którym z soulslike’ami jakoś nigdy nie było po drodze. No więc Malenia to boss, którego można było zaobserwować już na pierwszych materiałach promocyjnych ER. Dodajmy, że boss całkowicie opcjonalny, jeżeli więc nie wdajemy się w eksplorację, to możemy ją nawet pominąć. Chociaż dla własnego zdrowia psychicznego pominięcie jej może i byłoby dobrym wyborem – mamy tutaj bowiem do czynienia z jednym z najtrudniejszych przeciwników nie tylko Elden Ring, ale wszystkich produkcji FromSoftware w historii.

GramTV przedstawia:

W efekcie Malenia, chociaż nie jest wcale przeciwnikiem finałowym, stała się na swój sposób symbolem Elden Ring. Teraz i ty możesz być Malenią, z tym że w Baldur’s Gate 3 – moderzy stworzyli bowiem dostępny pod tym adresem kompletny zestaw zbroi i odzieży, dzięki którym nasza postać wygląda wypisz wymaluj niczym Ostrze Miquelli. Ale to nie wszystko, bo autor wspomnianej modyfikacji, Skirbie, przeniósł do BG3 również ikoniczny miecz potężnej wojowniczki. Jakby tego było mało, jej atakom towarzyszą efekty podobne do tych, które zapewne po stokroć spędzały sen z powiek członkom społeczności Elden Ring. Zestaw możemy znaleźć w każdym akcie – u Arrona, kwatermistrza Talli lub Danthelona.

Nie jest to jednak ta najbardziej imponująca modyfikacja do Baldur’s Gate 3. Społeczność gry Larian Studios tworzy przecież również m.in. remake pierwszego Baldur’s Gate. Do tego dochodzi też Cosmic Vessel, czyli prawdopodobnie jedna z najbardziej ambitnych prób rozbudowy BG3 o zupełnie nową opowieść.

Źródło:https://www.hobbyconsolas.com/videojuegos/baldur-s-gate-3-anade-armadura-malenia-elden-ring-nuevas-clases-como-encantadora-pistolero-fantasia-superpoderes-con-estos-mods_6984001_0.html

Tagi:

News
mody
mod
modyfikacje
modding
modderzy
Baldur's Gate
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Elden Ring
Malenia
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112