Koszmar graczy Elden Ring trafił do Baldur's Gate 3. Niech cię, Malenio!

Wtedy otwiera się pole dla moderów. Ci to potrafią urozmaicić zabawę o nowy kontent, nie ma co.

Malenia, ale to Baldur’s Gate 3

Tym razem Baldur’s Gate 3 spotyka się z Elden Ring. O co chodzi? Ci, którzy mają za sobą hit od FromSoftware, prawdopodobnie na sam dźwięk imienia Malenia dostają ciarek, tudzież drgawek. Ale warto też uświadomić tych, którym z soulslike’ami jakoś nigdy nie było po drodze. No więc Malenia to boss, którego można było zaobserwować już na pierwszych materiałach promocyjnych ER. Dodajmy, że boss całkowicie opcjonalny, jeżeli więc nie wdajemy się w eksplorację, to możemy ją nawet pominąć. Chociaż dla własnego zdrowia psychicznego pominięcie jej może i byłoby dobrym wyborem – mamy tutaj bowiem do czynienia z jednym z najtrudniejszych przeciwników nie tylko Elden Ring, ale wszystkich produkcji FromSoftware w historii.