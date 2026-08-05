Gracze Baldur's Gate 3 przesadzili z quicksave'ami. Rekord to ponad 1400 zapisów w jednym przejściu

Jeśli wydawało wam się, że często korzystacie z szybkiego zapisu w Baldur's Gate 3, to najnowsze statystyki Larian Studios pokazują, że zawsze znajdzie się ktoś bardziej przezorny. Deweloperzy ujawnili, że rekordziści wykonali ponad 1400 quicksave'ów podczas jednego przejścia gry.
Baldur's Gate 3 – ponad 1400 szybkich zapisów i 560 ręcznych save'ów
W najnowszym zestawieniu statystyk społeczności Larian przyjrzało się nawykom graczy związanym z zapisywaniem postępów. Jak ujawniono, niewielka grupa graczy stworzyła ponad 560 ręcznych zapisów w trakcie jednego przejścia. Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się liczba szybkich zapisów – rekordziści wcisnęli przycisk quicksave ponad 1400 razy.
Twórcy skomentowali te dane z przymrużeniem oka:
Ponad 560 ręcznych zapisów zostało wykonanych przez garstkę graczy podczas jednego przejścia. Ponad 1400 quicksave'ów wykonała jeszcze mniejsza grupa. Wszystko u was w porządku?
GramTV przedstawia:
Tak częste korzystanie z szybkiego zapisu to klasyczny przykład tzw. save scummingu – praktyki polegającej na zapisywaniu gry przed ważnymi decyzjami, testami umiejętności czy walkami, aby w razie niepowodzenia szybko wczytać wcześniejszy stan rozgrywki. W przypadku Baldur's Gate 3 wielu graczy wykorzystuje quicksave przed rzutami kośćmi, próbami otwierania zamków, kradzieżami czy dialogami, chcąc uzyskać jak najlepszy rezultat.
Larian już wcześniej próbowało ograniczyć to zjawisko poprzez wprowadzenie Honor Mode. W tym trybie gra korzysta z jednego zapisu, którego nie można dowolnie wczytywać, przez co każda decyzja i każdy nieudany rzut kością mają realne konsekwencje.
Na koniec wspomnijmy, że Baldur's Gate 3 jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
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