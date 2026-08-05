Gracze Baldur's Gate 3 przesadzili z quicksave'ami. Rekord to ponad 1400 zapisów w jednym przejściu

Jeśli wydawało wam się, że często korzystacie z szybkiego zapisu w Baldur's Gate 3, to najnowsze statystyki Larian Studios pokazują, że zawsze znajdzie się ktoś bardziej przezorny. Deweloperzy ujawnili, że rekordziści wykonali ponad 1400 quicksave'ów podczas jednego przejścia gry.

Baldur's Gate 3 – ponad 1400 szybkich zapisów i 560 ręcznych save'ów

W najnowszym zestawieniu statystyk społeczności Larian przyjrzało się nawykom graczy związanym z zapisywaniem postępów. Jak ujawniono, niewielka grupa graczy stworzyła ponad 560 ręcznych zapisów w trakcie jednego przejścia. Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się liczba szybkich zapisów – rekordziści wcisnęli przycisk quicksave ponad 1400 razy.