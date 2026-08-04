Po trzech latach Baldur's Gate 3 otrzymało nową funkcję. Najbardziej ucieszą się gracze Xboxa

Hit Larian Studios dołączył do programu Xbox Play Anywhere, dzięki czemu jeszcze łatwiej będzie kontynuować przygodę na różnych urządzeniach.

Choć Larian Studios pracuje już nad kolejnym projektem, nie zapomina o Baldur's Gate 3. Trzy lata po premierze kultowe RPG otrzymało niewielką, ale bardzo praktyczną funkcję. Skorzystają z niej przede wszystkim gracze korzystający z ekosystemu Xbox. Baldur's Gate 3 wspiera już Xbox Play Anywhere Od 3 sierpnia Baldur's Gate 3 oficjalnie należy do programu Xbox Play Anywhere. Oznacza to, że osoby posiadające cyfrową wersję gry mogą kupić ją tylko raz i uruchamiać zarówno na konsolach Xbox Series X|S, jak i komputerach z systemem Windows, bez konieczności ponownego zakupu.

Największą zaletą rozwiązania jest jednak wspólny postęp. Zapisy stanu gry, osiągnięcia oraz zakupione dodatki są automatycznie synchronizowane między obiema platformami. W praktyce można rozpocząć rozgrywkę na konsoli, a później bez przeszkód kontynuować ją na komputerze lub odwrotnie. Co ważne – na konsoli gramy w wersję na konsole, na PC w natywną wersję przygotowaną na komputery.

GramTV przedstawia:

To szczególnie dobra wiadomość dla fanów Baldur's Gate 3. Sam główny wątek zajmuje około 70 godzin, a wraz z zadaniami pobocznymi czas zabawy bez trudu przekracza 100 godzin. Dla wielu graczy oznacza to miesiące spędzone z jedną produkcją, dlatego możliwość swobodnego przełączania się między urządzeniami może okazać się bardzo wygodna. Jest jednak grupa graczy, która z tego udogodnienia nie skorzysta. Niestety, jak łatwo się domyślić, mowa oczywiście o użytkownikach PlayStation 5. Nie wynika to jednak z decyzji Larian Studios, lecz z faktu, że Sony nie oferuje odpowiednika programu Xbox Play Anywhere, który pozwalałby na jednorazowy zakup gry z pełną synchronizacją postępów między konsolą a komputerem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









