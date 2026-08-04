Zaloguj się lub Zarejestruj

Po trzech latach Baldur's Gate 3 otrzymało nową funkcję. Najbardziej ucieszą się gracze Xboxa

Jakub Piwoński
2026/08/04 13:30
0
0

Hit Larian Studios dołączył do programu Xbox Play Anywhere, dzięki czemu jeszcze łatwiej będzie kontynuować przygodę na różnych urządzeniach.

Choć Larian Studios pracuje już nad kolejnym projektem, nie zapomina o Baldur's Gate 3. Trzy lata po premierze kultowe RPG otrzymało niewielką, ale bardzo praktyczną funkcję. Skorzystają z niej przede wszystkim gracze korzystający z ekosystemu Xbox.

Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 wspiera już Xbox Play Anywhere

Od 3 sierpnia Baldur's Gate 3 oficjalnie należy do programu Xbox Play Anywhere. Oznacza to, że osoby posiadające cyfrową wersję gry mogą kupić ją tylko raz i uruchamiać zarówno na konsolach Xbox Series X|S, jak i komputerach z systemem Windows, bez konieczności ponownego zakupu.

Największą zaletą rozwiązania jest jednak wspólny postęp. Zapisy stanu gry, osiągnięcia oraz zakupione dodatki są automatycznie synchronizowane między obiema platformami. W praktyce można rozpocząć rozgrywkę na konsoli, a później bez przeszkód kontynuować ją na komputerze lub odwrotnie. Co ważne – na konsoli gramy w wersję na konsole, na PC w natywną wersję przygotowaną na komputery.

GramTV przedstawia:

To szczególnie dobra wiadomość dla fanów Baldur's Gate 3. Sam główny wątek zajmuje około 70 godzin, a wraz z zadaniami pobocznymi czas zabawy bez trudu przekracza 100 godzin. Dla wielu graczy oznacza to miesiące spędzone z jedną produkcją, dlatego możliwość swobodnego przełączania się między urządzeniami może okazać się bardzo wygodna.

Jest jednak grupa graczy, która z tego udogodnienia nie skorzysta. Niestety, jak łatwo się domyślić, mowa oczywiście o użytkownikach PlayStation 5. Nie wynika to jednak z decyzji Larian Studios, lecz z faktu, że Sony nie oferuje odpowiednika programu Xbox Play Anywhere, który pozwalałby na jednorazowy zakup gry z pełną synchronizacją postępów między konsolą a komputerem.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/baldurs-gate-3-bg3-new-feature-2026/

Tagi:

News
PC
Larian Studios
fantasy
Baldur's Gate 3
Xbox
Baldur's Gate III
Xbox Series X
Xbox Series S
Play Anywhere
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112