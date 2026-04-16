Kontynuacja uwielbianego science fiction z 100% pozytywnych recenzji. Nowy sezon zbiera fantastyczne oceny

Stamtąd – pierwsze recenzje czwartego sezonu są fantastyczne
W serwisie Rotten Tomatoes czwarty sezon Stamtąd może pochwalić się obecnie 100% pozytywnych recenzji. Z kolei na Metacritic znajdziemy obecnie tylko trzy recenzje, z których dwie są pozytywne i jedna mieszana. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.
Choć cała układanka wciąż jest daleka od ukończenia, wyraźnie widać plan stojący za serialem, gdy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się ze sobą łączyć dzięki mistrzowskiemu budowaniu napięcia i świadomemu prowadzeniu historii - Screen Rant.
Czwarty sezon Stamtąd może nie jest tak ekscytujący ani burzliwy jak poprzednie odsłony, ale ma swoje znaczenie w szerszym kontekście całej opowieści - Collider.
To coś więcej niż tanie straszaki, czwarty sezon pokazuje, że twórcy mają jasno określony kierunek i konkretny finał tej historii - Hue Watched It.
Za każdym razem, gdy scenariusz zaczyna irytować na poziomie krytycznym, ogromna dynamika całości sprawia, że widz nadal pozostaje zaangażowany - RogerEbert.com.
Czwarty sezon Stamtąd powraca ze swoją charakterystyczną, niepokojącą atmosferą i powoli budowanym napięciem, wciągając widzów jeszcze głębiej w tajemnicę miasta, z którego nie da się uciec - LeisureByte.com.
Stamtąd opowiada historię mieszkańców małego miasteczka, którzy zostali uwięzieni w jego wnętrzu, nie mogąc w żaden sposób wydostać się tej pułapki. Nocą miasto zostaje opanowane przez potwory, które nie cofną się przed niczym, aby zabić kolejne ofiary.
Twórcą serialu jest John Griffin, który wcześniej pracował nad remakiem Strefy mroku z 2019 roku oraz filmem Krater dla Disney+. W obsadzie znaleźli się: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Shaun Majumder, Scott McCord, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Pegah Ghafoori, Corteon Moore, Hannah Cheramy, Simon Webster, Avery Konrad, Paul Zinno, Elizabeth Moy, Deborah Grover, Angela Moore, Kaelen Ohm, A.J. Simmons, Nathan D. Simmons, Robert Joy oraz Samantha Brown.
Premierę czwartego sezonu Stamtąd wyznaczono na 19 kwietnia bieżącego roku. Warto przypomnieć, że dotychczasowe trzy sezonu Stamtąd dostępne są do obejrzenia na platformie HBO Max.
