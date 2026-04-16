Kontynuacja uwielbianego science fiction z 100% pozytywnych recenzji. Nowy sezon zbiera fantastyczne oceny

Już w najbliższą niedzielę w Ameryce zadebiutuje czwarty sezon Stamtąd, czyli docenionego przez widzów horroru science fiction, który wraca po dłużej przerwie z nowymi odcinkami. Warto wspomnieć, że serial będzie można oglądać w Polsce na HBO Max już od 20 kwietnia. Chociaż platforma MGM+ zapowiedziała koniec serialu na piątym sezonie, to fani nie mają powodów do zmartwień i nadchodzące epizody zbierają bardzo wysokie oceny w pierwszych recenzjach.

Stamtąd – pierwsze recenzje czwartego sezonu są fantastyczne

W serwisie Rotten Tomatoes czwarty sezon Stamtąd może pochwalić się obecnie 100% pozytywnych recenzji. Z kolei na Metacritic znajdziemy obecnie tylko trzy recenzje, z których dwie są pozytywne i jedna mieszana. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.