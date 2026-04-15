Rewelacyjne science fiction zostanie zakończone. Zapowiedziano ostatni sezon

Fani wreszcie otrzymają odpowiedzi na najbardziej palące pytania.
Fani serialu Stamtąd muszą przygotować się na pożegnanie z serialem. Platforma MGM+ oficjalnie przedłużyła produkcję na piąty sezon, który jednocześnie będzie ostatnim. Tym samym twórcy zamkną historię jednego z najgłośniejszych horrorów science fiction ostatnich lat.
Stamtąd – piąty sezon zapowiedziany. Niestety będzie to finał serialu
Decyzja o zakończeniu serialu nie była łatwa, zwłaszcza że Stamtąd pozostaje najchętniej oglądaną produkcją platformy MGM+, należącej do Amazona. Mimo to twórcy uznali, że historia powinna mieć jasno wyznaczony finał, zamiast być sztucznie wydłużana.
Serial, w którym główną rolę gra Harold Perrineau, znany między innymi z Zagubieni, opowiada o tajemniczym miasteczku bez drogi ucieczki. Miejsce to przypomina koszmar na jawie, w którym nocą po ulicach krążą potwory, a otaczający las skrywa kolejne zagrożenia. Bohaterowie próbują zrozumieć, gdzie trafili i czy istnieje jakakolwiek szansa na wydostanie się z pułapki.
Zdjęcia do serialu realizowane są w Kanadzie, gdzie na potrzeby produkcji zbudowano od podstaw całe miasteczko, stanowiące główną scenerię wydarzeń. To właśnie ono, określane przez ekipę jako „From Town”, stało się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serii.
Twórca serialu John Griffin przyznał, że rozważano nawet stworzenie szóstego sezonu. Ostatecznie jednak zdecydowano się zakończyć historię wcześniej, aby zachować jej spójność i odpowiedni ciężar emocjonalny.
Było w tym sporo wewnętrznych rozterek. Doszliśmy jednak do wniosku, że ewentualny szósty sezon powstałby głównie dla nas, bo po prostu trudno byłoby się rozstać – wyjaśnił Griffin.
To właśnie ten sezon ma rozpocząć drogę do odpowiedzi na pytania, które od początku nurtują fanów serialu. Twórcy zapowiadają, że nadchodzące odcinki będą kluczowe dla zrozumienia tajemnic miasteczka i losów jego mieszkańców.
