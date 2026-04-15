Rewelacyjne science fiction zostanie zakończone. Zapowiedziano ostatni sezon

Fani wreszcie otrzymają odpowiedzi na najbardziej palące pytania.

Fani serialu Stamtąd muszą przygotować się na pożegnanie z serialem. Platforma MGM+ oficjalnie przedłużyła produkcję na piąty sezon, który jednocześnie będzie ostatnim. Tym samym twórcy zamkną historię jednego z najgłośniejszych horrorów science fiction ostatnich lat. Stamtąd – piąty sezon zapowiedziany. Niestety będzie to finał serialu Decyzja o zakończeniu serialu nie była łatwa, zwłaszcza że Stamtąd pozostaje najchętniej oglądaną produkcją platformy MGM+, należącej do Amazona. Mimo to twórcy uznali, że historia powinna mieć jasno wyznaczony finał, zamiast być sztucznie wydłużana.

Serial, w którym główną rolę gra Harold Perrineau, znany między innymi z Zagubieni, opowiada o tajemniczym miasteczku bez drogi ucieczki. Miejsce to przypomina koszmar na jawie, w którym nocą po ulicach krążą potwory, a otaczający las skrywa kolejne zagrożenia. Bohaterowie próbują zrozumieć, gdzie trafili i czy istnieje jakakolwiek szansa na wydostanie się z pułapki. Zdjęcia do serialu realizowane są w Kanadzie, gdzie na potrzeby produkcji zbudowano od podstaw całe miasteczko, stanowiące główną scenerię wydarzeń. To właśnie ono, określane przez ekipę jako „From Town”, stało się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serii.

Twórca serialu John Griffin przyznał, że rozważano nawet stworzenie szóstego sezonu. Ostatecznie jednak zdecydowano się zakończyć historię wcześniej, aby zachować jej spójność i odpowiedni ciężar emocjonalny. Było w tym sporo wewnętrznych rozterek. Doszliśmy jednak do wniosku, że ewentualny szósty sezon powstałby głównie dla nas, bo po prostu trudno byłoby się rozstać – wyjaśnił Griffin. Prace nad finałowym sezonem już trwają. Pokój scenarzystów został otwarty, a start zdjęć zaplanowano na lato. Tymczasem widzowie mogą szykować się na czwarty sezon, którego premiera została wyznaczona na 19 kwietnia. To właśnie ten sezon ma rozpocząć drogę do odpowiedzi na pytania, które od początku nurtują fanów serialu. Twórcy zapowiadają, że nadchodzące odcinki będą kluczowe dla zrozumienia tajemnic miasteczka i losów jego mieszkańców.

