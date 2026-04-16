HBO Max na końcówkę kwietnia zapowiada się wybornie. Wielka nowość science fiction i premiera prosto z kin

HBO Max ujawniło pełną listę nowości na drugą połowę bieżącego miesiąca. W kwietniu widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielkich premier, w tym czwartego sezonu Stamtąd, a więc uwielbianego horroru science fiction, który niestety zakończy się na piątym sezonie. Wśród seriali warto również zwrócić uwagę na Półbrat z gwiazdą Reniferka.

Wiele ciekawych propozycji znajdziemy również wśród filmowych nowości. Najważniejszą z nich jest nowa wersja Anakondy, która zadebiutowała w kinach w grudniu ubiegłego roku. Produkcja zarobiła na całym świecie 135,2 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 45 mln dolarów. Wśród premier kwietnia na HBO Max znajdziemy również takie filmy, jak Blue Moon, Focus, dwie części Happy Feet, Piksele, Moja noc oraz Millerowie. Więcej szczegółów o nadchodzących nowościach znajdziecie poniżej.

HBO Max – nowości na drugą połowę kwietnia 2026

Programy i seriale:

W nogi (Then You Run) - 18‑letnia Tara zamienia Londyn na Rotterdam i odnawia kontakt z ojcem, z którym od lat nie miała relacji.

Stamtąd IV (From) - Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi.

Półbrat (Half Man) - Historia burzliwej relacji dwóch skłóconych 'braci' na przestrzeni 40 lat.

4 Blocks I, II, III - Serial kryminalny, którego bohaterem jest próbujący uciec od przestępczej przeszłości szef arabskiego klanu w Berlinie.

Filmy:

Zakochany Szekspir (Shakespeare in Love) - Gwiazdorski duet Joseph Fiennes i Gwyneth Paltrow w obsypanej Oscarami komedii romantycznej, opowiadającej o młodzieńczych latach Williama Szekspira i kulisach powstania jego najgłośniejszego dramatu Romeo i Julia.

CJ7 - Historia ubogiego robotnika z Hong Kongu i jego syna, których życie zmienia się za sprawą tajemniczej zabawki.

Blue Moon - 31 marca 1943 r. Lorenz Hart mierzy się z utraconą pewnością siebie, gdy Rodgers świętuje premierę „Oklahomy!".

Focus - Hollywoodzki gwiazdor Will Smith w roli doświadczonego oszusta, który zakochuje się w młodej i pięknej złodziejce, co komplikuje ich zawodowe relacje.

Cena zwycięstwa (Patty is such a Girly Name) - 18‑letnia judoczka z odległej greckiej wyspy przenosi się do Aten, by spełnić olimpijskie marzenie.

Happy Feet: Tupot małych stóp (Happy Feet) - W Imperium Pingwinów, gdzieś na odległej Antarktydzie, na świat przychodzi pingwin, który w odróżnieniu od swoich pobratymców nie potrafi śpiewać, za to doskonale stepuje.

Happy Feet: Tupot małych stóp 2 (Happy Feet Two) - Kontynuacja oscarowej animacji o przygodach stepującego pingwina Mambo. Bohater nie tylko zdążył już założyć rodzinę, ale nawet doczekał się potomka.

Ramy Youssef: Zakochanie (Ramy Youssef: In Love) - W swoim trzecim programie dla HBO Ramy Youssef porusza szeroki wachlarz osobistych tematów.

Holiday - Dwie zawiedzione w uczuciach kobiety wpadają na niecodzienny pomysł, by wymienić się domami. Zmiana otoczenia staje się dla nich szansą na poznanie siebie i odnalezienie prawdziwej miłości.

Piksele (Pixels) - Grupa miłośników klasycznych gier wideo musi stawić czoła najeźdźcom z kosmosu.

Lalka (The Doll) - Rémi, wciąż zraniony po rozstaniu, żyje z lalką Audrey. Gdy ta ożywa, codzienność Rémi staje na głowie.

Eileen - Thriller, w którym przyjaźń dwóch kobiet pracujących w więzieniu zaczyna zmierzać w mroczną stronę.

Anakonda (Anaconda) - Dwóch kumpli kręcących wymarzony remake wpada w chaos, gdy na planie pojawia się prawdziwa anakonda.

Moja noc (My Night) - Marion przemierza nocny Paryż z poczuciem kruchości po stracie siostry, a na jej drodze staje pełna swobody Alex.

Mój stryj Jens (My Uncle Jens) - Spokojne życie Akama w Oslo zmienia się, gdy niespodziewanie odwiedza go wujek z Iranu.

Millerowie (We're the Millers) - Przezabawna komedia o pechowym dilerze, który musi przemycić z Meksyku do USA pokaźną ilość narkotyków. Aby wszystko obyło się bez komplikacji, wprowadza w życie szalony plan.

Boska Sarah Bernhardt (The Divine Sarah Bernhardt) - Biografia Sarah Bernhardt, pierwszej światowej celebrytki, której odwaga i talent przełamały społeczne normy.

Kwietniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 30 kwietnia)

16 kwietnia

W nogi, odc. 1-8

Zakochany Szekspir

17 kwietnia

CJ7

Blue Moon

Focus

18 kwietnia

Cena zwycięstwa

Happy Feet: Tupot małych stóp

Happy Feet: Tupot małych stóp 2

Ramy Youssef: Zakochanie

20 kwietnia