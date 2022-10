A Plague Tale: Requiem będzie ostatnią odsłoną serii? Dużo zależy od graczy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na rynku debiutuje dziś A Plague Tale: Requiem. Do sieci zdążył już trafić materiał wideo porównujący sequel z pierwowzorem , a także pierwsze recenzje , które wskazują, że mamy do czynienia z bardzo udaną kontynuacją. Tymczasem Kevin Choteau – reżyser gry – postanowił ujawnić, czy miłośnicy serii A Plague Tale mogą w przyszłości liczyć na kolejne przygody we wspomnianym świecie.

Chcemy zobaczyć ich reakcję przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. To gracze napędzają naszą produkcję, a jeśli nie spodoba im się to, co zrobiliśmy, będziemy musieli zrobić coś innego – wyjaśnia deweloper.

Warto wspomnieć, że decyzja o stworzeniu A Plague Tale: Requiem również zapadła dopiero jakiś czas po premierze pierwszej części, czyli A Plague Tale: Innocence. Jak wspomnieliśmy wyżej, sequel zbiera wysokie oceny w recenzjach i wiele wskazuje na to, że produkcja przypadnie do gustu również samym graczom, co zwiększa szansę na powstanie kolejnej części serii.



A Plague Tale: Requiem dostępne jest od dziś na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch (Cloud). Warto także pamiętać, że z produkcją Asobo Studio można zapoznać się również w ramach usługi PC i Xbox Game Pass. Zainteresowanych naszą opinią na temat wspomnianego tytułu zapraszamy natomiast do lektury: Recenzja A Plague Tale: Requiem – Amicia i Hugo w sequelu (prawie) idealnym.