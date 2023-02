Kontrowersyjne The Day Before na nowym materiale. Twórcy opowiadają o przebiegu prac nad grą

W ostatnim czasie o The Day Before zrobiło się całkiem głośno. Zaczęło się od prezentacji wideo z rozgrywki, na którym gra nie wyglądała zbyt dobrze. Następnie Fntastic zostało oskarżone o plagiat. Gracze zarzucali deweloperom wykorzystanie fragmentów innych gier. Studio jednak niezbyt dobrze poradziło sobie z krytyką, sugerując, że internauci sieją dezinformacje. Dostaliśmy kolejną okazję, by móc przyjrzeć się tej kontrowersyjnej produkcji nieco bliżej.

The Day Before – dziennik deweloperski

Najnowszy materiał to wideo utrzymane w stylu dziennika deweloperskiego. Twórcy opowiadają o procesie produkcyjnym, który rozpoczął się jeszcze w 2019 roku. Deweloperzy prezentują również różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami, które zrodziły się na przestrzeni lat. Jeśli The Day Before Was intryguje, to prezentowana zawartość powinna Was zaciekawić.



Przypomnijmy, że The Day Before zadebiutuje 10 listopada 2023 roku na komputerach osobistych. Wersje konsolowe pojawią się w późniejszym terminie.