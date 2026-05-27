Kontrowersje zaszkodziły Odysei? Coraz mniejsze zainteresowanie krytykowanym filmem

Najnowsza produkcja Christophera Nolana notuje coraz słabsze zainteresowanie, które obecnie znajduje się na poziomie Supergirl.

Christopher Nolan od lat pozostaje jednym z najważniejszych reżyserów współczesnego kina, dlatego każda jego nowa produkcja automatycznie trafia do grona najbardziej wyczekiwanych premier tegoroku. Najnowsze dane dotyczące zainteresowania widzów sugerują jednak, że Odyseja może mieć pewne problemy z utrzymaniem odpowiedniego rozpędu przed debiutem w kinach. Odyseja – film może pochwalić się coraz mniejszym zainteresowaniem widzów Według najnowszego raportu firmy Quorum, zajmującej się analizą zainteresowania nadchodzącymi filmami, produkcja Nolana zanotowała wyraźny spadek w ostatnich tygodniach. Wskaźnik zainteresowania miał obniżyć się z poziomu 54 do 46 punktów, co oznacza spadek aż o osiem punktów.

Co ciekawe, Odyseja znajduje się obecnie na podobnym poziomie co Dzień objawienia Stevena Spielberga oraz Supergirl. Wszystkie trzy produkcje mają osiągać słabsze wyniki od Straszny film 6, które według danych Quorum uzyskało 55 punktów zainteresowania. Sytuacja może budzić pewne obawy szczególnie dlatego, że Odyseja ma być bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Według wcześniejszych doniesień budżet filmu wynosi około 250 milionów dolarów. Jednocześnie warto pamiętać, że metodologia Quorum nie zawsze przekłada się bezpośrednio na późniejsze wyniki box office.

W ostatnich tygodniach wokół filmu pojawiło się również sporo kontrowersji związanych z decyzjami castingowymi Christophera Nolana. Dyskusję mocno podgrzał Elon Musk, który skrytykował obsadzenie Lupity Nyong’o w roli Heleny Trojańskiej. W sieci szeroko komentowano także ostatni występ reżysera w programie 60 Minutes. Duże poruszenie wywołał również artykuł greckiego dziennika, w którym wytknięto hipokryzję Hollywood w sprawie różnorodności i inkluzywności. Niedługo później na łamach Greek City Times pojawił się list otwarty, skierowany zarówno do Christophera Nolana i obsady Odysei, jak i całego amerykańskiego przemysłu filmowego. Nie oznacza to jednak automatycznie, że internetowe dyskusje rzeczywiście przełożą się na mniejsze zainteresowanie widzów w kinach. Nolan wciąż pozostaje twórcą posiadającym ogromne grono fanów, a ewentualne bardzo dobre recenzje przed premierą mogą całkowicie zmienić obecną sytuację. Przypomnijmy, że kinową premierę Odysei wyznaczono na 17 lipca 2026 roku.

