Anulowana kontynuacja genialnego science fiction z nowymi szczegółami. Aktor liczy na wznowienie serii

W rozmowie ze ScreenRant aktor zdradził, że projekt przechodził przez kilka różnych wersji. Jedna z nich zakładała nawet powrót Greya, głównego bohatera filmu.

Film Ulepszenie z 2018 roku do dziś uchodzi za jedno z najbardziej niedocenionych science fiction ostatnich lat. Produkcja wyreżyserowana przez Leigha Whannella i stworzona pod szyldem Blumhouse zebrała świetne recenzje, a przy budżecie wynoszącym zaledwie 3 miliony dolarów zarobiła ponad 17 milionów. Nic więc dziwnego, że przez lata mówiło się o kontynuacji. Teraz Logan Marshall-Green ujawnił nowe szczegóły dotyczące anulowanego serialu osadzonego w tym uniwersum.

Nie chcę mówić za dużo, bo wciąż mam poczucie, że ten świat może dostać kolejny rozdział.

Marshall-Green zaznaczył jednak, że nadal wierzy w przyszłość marki i nie chce definitywnie zamykać tematu:

To historia niezwykle prorocza i bardzo związana z tym, co dzieje się obecnie. Naprawdę uważam, że zasługuje na drugą szansę. Była też wersja projektu, w której twórcy stwierdzili, że wrócą bezpośrednio do wydarzeń po filmie i ponownie skupią się na Greyu. Przy serialu pracowali świetni twórcy, ale z jakiegoś powodu projekt nie dotarł do mety.

Aktor przyznał również, że na anulowanie serialu wpłynęło kilka czynników, w tym sytuacja polityczna, zmiany w branży oraz pandemia. Mimo to bardzo ciepło wspomina wszystkie wersje projektu, które miał okazję poznać.

Cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo dzięki temu temat nadal żyje. Ja i Leigh bez zastanowienia ponownie podjęlibyśmy współpracę. Uwielbiałem pracę z nim. To fantastyczny twórca. Niewiele osób widziało ten film, ale z czasem stał się produkcją kultową. Naprawdę często spotykam się z sympatią fanów Upgrade i bardzo to doceniam, bo sam kocham ten film.

Pierwsze Ulepszenie opowiadało historię Greya, mechanika żyjącego w futurystycznym świecie, którego życie zmienia się po brutalnym ataku. Po śmierci żony i utracie sprawności mężczyzna otrzymuje eksperymentalny implant AI o nazwie STEM. Technologia nie tylko przywraca mu możliwość poruszania się, ale także daje nadludzkie zdolności, które wykorzystuje do zemsty.

Wcześniejsze informacje sugerowały, że serial miał rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach z filmu. Fabuła skupiałaby się na nowej wersji STEM wszczepianej przestępcom w ramach programu resocjalizacji. Produkcja miała śledzić losy czterech bohaterów, których twórca projektu Tim Walsh określał mianem antybohaterów, porównując serial do Mechanicznej pomarańczy.