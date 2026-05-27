Anulowana kontynuacja genialnego science fiction z nowymi szczegółami. Aktor liczy na wznowienie serii

Gwiazda filmu chciałaby powrócić w serialowej kontynuacji.
Film Ulepszenie z 2018 roku do dziś uchodzi za jedno z najbardziej niedocenionych science fiction ostatnich lat. Produkcja wyreżyserowana przez Leigha Whannella i stworzona pod szyldem Blumhouse zebrała świetne recenzje, a przy budżecie wynoszącym zaledwie 3 miliony dolarów zarobiła ponad 17 milionów. Nic więc dziwnego, że przez lata mówiło się o kontynuacji. Teraz Logan Marshall-Green ujawnił nowe szczegóły dotyczące anulowanego serialu osadzonego w tym uniwersum.
Ulepszenie – nowe szczegóły skasowanej serialowej kontynuacji
W rozmowie ze ScreenRant aktor zdradził, że projekt przechodził przez kilka różnych wersji. Jedna z nich zakładała nawet powrót Greya, głównego bohatera filmu.
To historia niezwykle prorocza i bardzo związana z tym, co dzieje się obecnie. Naprawdę uważam, że zasługuje na drugą szansę. Była też wersja projektu, w której twórcy stwierdzili, że wrócą bezpośrednio do wydarzeń po filmie i ponownie skupią się na Greyu. Przy serialu pracowali świetni twórcy, ale z jakiegoś powodu projekt nie dotarł do mety.
Marshall-Green zaznaczył jednak, że nadal wierzy w przyszłość marki i nie chce definitywnie zamykać tematu:
Nie chcę mówić za dużo, bo wciąż mam poczucie, że ten świat może dostać kolejny rozdział.
Aktor przyznał również, że na anulowanie serialu wpłynęło kilka czynników, w tym sytuacja polityczna, zmiany w branży oraz pandemia. Mimo to bardzo ciepło wspomina wszystkie wersje projektu, które miał okazję poznać.
Cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo dzięki temu temat nadal żyje. Ja i Leigh bez zastanowienia ponownie podjęlibyśmy współpracę. Uwielbiałem pracę z nim. To fantastyczny twórca. Niewiele osób widziało ten film, ale z czasem stał się produkcją kultową. Naprawdę często spotykam się z sympatią fanów Upgrade i bardzo to doceniam, bo sam kocham ten film.
Pierwsze Ulepszenie opowiadało historię Greya, mechanika żyjącego w futurystycznym świecie, którego życie zmienia się po brutalnym ataku. Po śmierci żony i utracie sprawności mężczyzna otrzymuje eksperymentalny implant AI o nazwie STEM. Technologia nie tylko przywraca mu możliwość poruszania się, ale także daje nadludzkie zdolności, które wykorzystuje do zemsty.
