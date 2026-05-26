Mortal Kombat 2 z błyskawiczną premierą na VOD. Zaledwie miesiąc po premierze film dostępny będzie do obejrzenia w domu

Kolejna produkcja Warner Bros. z szybkim debiutem w serwisach VOD.
Fani brutalnych pojedynków ze świata Mortal Kombat mogą szykować się na seans najnowszego filmu z serii w domowym zaciszu. Według najnowszych doniesień Warner Bros. planuje udostępnić film Mortal Kombat 2 w serwisach VOD już 9 czerwca tego roku. Oznacza to, że po miesiąca od swojego kinowego debiutu film dostępny będzie na streamngu.
Mortal Kombat 2 – szybka premiera filmu na VOD
Na ten moment studio nie potwierdziło oficjalnie wskazanej daty premiery cyfrowej. Źródła zaznaczają również, że harmonogram może jeszcze ulec zmianie.
Mortal Kombast 2 stał się większym kinowym hitem od pierwszej części. Do tej pory film zarobił w Ameryce 74,3 miliona dolarów i tylko 45,2 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 119,5 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 80 mln dolarów. Dla porównania pierwsza część, która debiutowała symultanicznie w kinach oraz na HBO Max, zarobiła tylko 84,4 mln dolarów.
Za reżyserię kontynuacji odpowiada ponownie Simon McQuoid, natomiast scenariusz przygotował Jeremy Slater. W obsadzie powracają między innymi Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Lewis Tan, Max Huang, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim oraz Hiroyuki Sanada. Do ekipy dołączyli także nowi aktorzy, w tym Karl Urban, Adeline Rudolph, Martyn Ford oraz Tati Gabrielle.
