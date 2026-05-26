Fani Gwiezdnych wojen chcą powrotu tej słynnej postaci z gier w aktorskiej produkcji. Uważają, że mógłby być następcą Luke’a Skywalkera

Coraz więcej fanów domaga się, aby Lucasfilm wprowadziło tego bohatera do aktorskiego filmu lub serialu z Gwiezdnych wojen.

Uniwersum Gwiezdnych wojen od lat pozostaje jedną z największych marek popkultury na świecie. Choć przez dekady fundamentem serii były kinowe produkcje, w ostatnich latach Lucasfilm coraz mocniej rozwija swoje historie również za pośrednictwem seriali oraz gier. To właśnie dzięki nim do świata Gwiezdnych wojen trafiło wielu nowych bohaterów, a jednym z najpopularniejszych okazał się bez wątpienia Cal Kestis. Gwiezdne wojny – fani głośno domagają się Cala Kestisa w aktorskiej wersji Postać znana z gier Star Wars Jedi: Fallen Order oraz Star Wars Jedi: Ocalały od momentu debiutu zdobyła ogromne grono fanów. W sieci regularnie pojawiają się głosy domagające się przeniesienia bohatera do aktorskiego świata Gwiezdnych wojen. Ostatnio dyskusja ponownie nabrała tempa po wpisie opublikowanym w serwisie X, gdzie jeden z fanów zaapelował o debiut Cala Kestisa w serialu lub filmie aktorskim. Reakcje innych użytkowników były jednoznaczne. Społeczność bardzo chce zobaczyć w tej roli Camerona Monaghana. Wczytywanie ramki mediów.

Dla wielu fanów wybór innego aktora byłby wręcz niezrozumiały. Monaghan nie tylko użyczył postaci głosu i wizerunku w grach od Respawn Entertainment, ale ma też doświadczenie w produkcjach aktorskich. Widzowie mogą kojarzyć go między innymi z seriali Shameless – Niepokorni oraz Gotham. To właśnie dlatego spora część społeczności uważa, że tylko on powinien wcielić się w Cala także w wersji aktorskiej.

Pojawiają się jednak pewne wątpliwości związane z osią czasu całego uniwersum. Historia Cala Kestisa rozgrywa się w okresie pomiędzy wydarzeniami z Zemsty Sithów a Nową nadzieją, czyli na początku rządów Imperium Galaktycznego. Zdaniem fanów idealnym miejscem dla debiutu bohatera mogłyby być kolejne sezony seriali Obi-Wan Kenobi lub Ahsoka. Dla wielu widzów Cal mógłby być następcą dla Luke’a Skywalkera, paradoksalnie jeszcze zanim syn Dartha Vadera został Jed, według osi czasu serii. Część odbiorców zwraca również uwagę, że Lucasfilm nie powinien zwlekać zbyt długo z podjęciem decyzji. Fani obawiają się, że studio może przegapić idealny moment na wykorzystanie Monaghana w tej roli, zwłaszcza że aktor naturalnie starzeje się wraz z upływem czasu.

