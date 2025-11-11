Kontrowersje nie zaszkodziły. Ghost of Yotei z mocnym wynikiem sprzedaży na PS5

Sony potwierdziło, że Ghost of Yotei sprzedało się w liczbie 3,2 miliona egzemplarzy do 2 listopada 2025 roku. Wynik obejmuje pierwsze 32 dni od premiery i dotyczy faktycznie zakupionych kopii, a nie tylko dostaw do sklepów. To rezultat, który potwierdza, że tytuł od Sucker Punch Productions stał się jednym z największych sukcesów wydawniczych PlayStation w tym roku.

Ghost of Yotei – Sony ujawnia oficjalny wynik sprzeda ży

Dla porównania, Ghost of Tsushima sprzedało 2,4 miliona egzemplarzy w trzy dni, ale w tamtym czasie gra była dostępna na ogromnej bazie użytkowników PS4, w okresie pandemii i w niższej cenie. Ghost of Yotei debiutował wyłącznie na PlayStation 5 – mimo to utrzymał bardzo dobre tempo sprzedaży, udowadniając, że wysokiej jakości gry single-player wciąż mają ogromną siłę przyciągania.