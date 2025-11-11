Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontrowersje nie zaszkodziły. Ghost of Yotei z mocnym wynikiem sprzedaży na PS5

Mikołaj Berlik
2025/11/11 10:30
Ghost of Yotei osiągnęło imponujący wynik – mimo zapowiedzi bojkotu, gracze masowo sięgnęli po nową produkcję Sucker Punch.

Sony potwierdziło, że Ghost of Yotei sprzedało się w liczbie 3,2 miliona egzemplarzy do 2 listopada 2025 roku. Wynik obejmuje pierwsze 32 dni od premiery i dotyczy faktycznie zakupionych kopii, a nie tylko dostaw do sklepów. To rezultat, który potwierdza, że tytuł od Sucker Punch Productions stał się jednym z największych sukcesów wydawniczych PlayStation w tym roku.

Ghost of Yotei – Sony ujawnia oficjalny wynik sprzedaży

Dla porównania, Ghost of Tsushima sprzedało 2,4 miliona egzemplarzy w trzy dni, ale w tamtym czasie gra była dostępna na ogromnej bazie użytkowników PS4, w okresie pandemii i w niższej cenie. Ghost of Yotei debiutował wyłącznie na PlayStation 5 – mimo to utrzymał bardzo dobre tempo sprzedaży, udowadniając, że wysokiej jakości gry single-player wciąż mają ogromną siłę przyciągania.

Jeszcze przed premierą w sieci głośno było o rzekomym „bojkocie” Ghost of Yotei, spowodowanym zmianą protagonisty i kontrowersjami wokół wypowiedzi jednego z pracowników Sucker Punch. Wyniki sprzedaży pokazują jednak, że gracze zignorowali afery – liczyła się jakość samej gry.

Ghost of Yotei zostało ciepło przyjęte przez fanów i krytyków, a Sony może mówić o kolejnym sukcesie.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/11/ghost-of-yotei-ps5-sales-surpass-3-3-million-units-crush-boycott-nonsense

News
Sony
wyniki sprzedaży
Sucker Punch
Sony Interactive Entertainment
wyniki
PlayStation 5
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Mikołaj Berlik
