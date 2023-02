Syta porcja rozgrywki z klimatycznego Lies of P

Twórcy ze studia NEOWIZ podzielili się nowym wideo, na którym możemy podziwiać fragmenty rozgrywki z nadciągającego Lies of P. Trzeba przyznać, że gra prezentuje się naprawdę dobrze i z pewnością jest ciekawą propozycją dla miłośników gatunku souls-like. Zachęcamy do obejrzenia materiału, na którym zobaczycie głównego bohatera w akcji.

Lies of P – gameplay

Jeszcze w listopadzie twórcy informowali, że prace nad Lies of P są już w końcowej fazie. W połowie stycznia ekipa NEOWIZ oddała w ręce graczy wideo, na którym mogliśmy podziwiać oprawę audiowizualną i możliwości karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XTX. Niestety, ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery gry.



Autorzy gry Lies of P inspirowali się nie tylko produkcjami studia From Software i ich naśladowcami, ale także historią Pinokia. Za sprawą omawianej produkcji trafiamy do mrocznego świata Belle Époque, gdzie rozpoczynamy podróż, w trakcie której poprowadzimy słynnego bohatera pragnącego stać się człowiekiem.



Przypomnijmy, że Lies of P zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto również pamiętać, że gra już w dniu premiery zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi, które znajdziecie pod tym adresem.