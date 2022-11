Prace nad Lies of P zmierzają ku końcowi. Wkrótce poznamy datę premiery?

Pod koniec października dowiedzieliśmy się, ile godzin zajmie ukończenie Lies of P. Nieco wcześniej do sieci trafiły natomiast obszerne fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji studia Round8. Tymczasem Choi Ji-Won – reżyser gry – podzielił się bardzo dobrymi wieściami, które powinny ucieszyć wszystkich użytkowników czekających na produkcję, która opowie „mroczną wersję” historii Pinokia. Okazuje się bowiem, że prace nad wspomnianym tytułem zmierzają ku końcowi.

Lies of P znajduje się w końcowej fazie produkcji

Ji-Won ujawnił w rozmowie z serwisem 4Gamer, że Lies of P jest niemal ukończone. Obecnie deweloperzy dopracowują różnego rodzaju elementy, a także skupiają się na usunięciu występujących w grze błędów i wprowadzeniu ostatecznych poprawek. Niewykluczone więc, że Round8 Studio ujawni niebawem dokładną datę premiery swojej produkcji.



Na ten moment wiadomo bowiem jedynie, że tytuł ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku. Istnieje prawdopodobieństwo, że Lies of P zobaczymy na grudniowej gali The Game Awards 2022. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki, by na wspomnianym wydarzeniu pojawiły się nowe wieści o produkcji Round8 Studio.



Przypomnijmy, że Lies of P ma pojawić się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2023 roku. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.