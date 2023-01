Lies of P na nowej rozgrywce. Gameplay pokazuje moc AMD Radeon RX 7900 XTX

Do sieci trafiło kilka nowych ujęć z nadchodzącej produkcji Round8 Studio.

Wspomniany materiał został opublikowany na oficjalnym kanale firmy AMD na platformie YouTube. Gameplay pozwala przyjrzeć się m.in. starciu z jednym z bossów. Wideo prezentuje jednak przede wszystkim możliwości karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XTX , która została wykorzystana do nagrania rozgrywki. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Pod koniec listopada dowiedzieliśmy się, że prace nad Lies of P zmierzają ku końcowi . Niestety wciąż nie poznaliśmy dokładnej daty premiery nowego action-RPG opartego na klasycznej opowieści o Pinokio. Tymczasem w sieci pojawił się kolejny gameplay z nadchodzącej produkcji Round8 Studio.

Wciel się w postać Pinokia i rozwiąż tajemnice oraz przyczyny katastrofy, która wydarzyła się w mieście Krat. Podczas podróży znajdziesz się w sytuacjach, w których kłamstwo jest konieczne, aby chronić siebie lub innych. Kłamstwa Pinokia są jednym z najistotniejszych doświadczeń, jakie Cię czekają. Jednocześnie doprowadzi to Pinokia do stania się prawdziwym człowiekiem – czytamy w opisie gry na stronie Xbox.

Przypomnijmy, że Lies of P ma pojawić się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2023 roku. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.