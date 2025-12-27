Takiej stacji dokującej do Switch 2 nie ma nikt. Gracz Stardew Valley pochwalił się wyjątkowym prezentem

Niedawno informowaliśmy o tym, że Stardew Valley trafiło na Nintendo Switch 2. Pewien fan gry pochwalił się w sieci niezwykłym prezentem świątecznym – trójwymiarową stacją dokującą Nintendo Switch 2 w formie dioramy inspirowanej kultową farmą z gry. Projekt szybko zachwycił społeczność, która nie kryła zachwytu nad detalami i wykonaniem.

Niezwykły prezent dla fana gry Stardew Valley

Autorem posta jest użytkownik o nicku gankotsu. Stacja dokująca przedstawia klasyczną farmę gracza – z domem farmera, skrzynią sprzedażową przy wejściu, drzewami, Drzewem Grzybowym oraz licznymi smaczkami znanymi fanom gry. Na stawie pływa kaczka obok Krabowej Pułapki, w piecu „rośnie” kalafior, a nad całością unosi się Tajemnicza Skrzynia zawieszona na balonie. Całość została wykonana w technologii druku 3D i pełni zarówno funkcję użytkową, jak i dekoracyjną.