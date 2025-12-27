Zaloguj się lub Zarejestruj

Takiej stacji dokującej do Switch 2 nie ma nikt. Gracz Stardew Valley pochwalił się wyjątkowym prezentem

Jakub Piwoński
2025/12/27 11:30
Co powiecie na taki prezent pod choinkę?

Niedawno informowaliśmy o tym, że Stardew Valley trafiło na Nintendo Switch 2. Pewien fan gry pochwalił się w sieci niezwykłym prezentem świątecznym – trójwymiarową stacją dokującą Nintendo Switch 2 w formie dioramy inspirowanej kultową farmą z gry. Projekt szybko zachwycił społeczność, która nie kryła zachwytu nad detalami i wykonaniem.

Stardew Valley
Stardew Valley

Niezwykły prezent dla fana gry Stardew Valley

Autorem posta jest użytkownik o nicku gankotsu. Stacja dokująca przedstawia klasyczną farmę gracza – z domem farmera, skrzynią sprzedażową przy wejściu, drzewami, Drzewem Grzybowym oraz licznymi smaczkami znanymi fanom gry. Na stawie pływa kaczka obok Krabowej Pułapki, w piecu „rośnie” kalafior, a nad całością unosi się Tajemnicza Skrzynia zawieszona na balonie. Całość została wykonana w technologii druku 3D i pełni zarówno funkcję użytkową, jak i dekoracyjną.

Choć prezent wygląda na unikatowy, okazuje się, że stacja dokująca jest dostępna w sprzedaży. Jak wyjaśnił autor posta, została kupiona na Etsy, gdzie jej cena wynosi około 81 dolarów. Zainteresowani powinni zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej wersji – docki do Switcha i Switcha 2 różnią się rozmiarami.

GramTV przedstawia:

To wszystko oczywiście zbiegło się z premierą Stardew Valley na Nintendo Switch 2, która miała miejsce 25 grudnia. Mimo początkowych problemów z trybem kooperacji online, szybko naprawionych przez ConcernedApe, gracze są zadowoleni z nowej wersji gry.

Reddit
Reddit

Źródło:https://gamerant.com/stardew-valley-switch-2-dock-holder/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


