Koniec z nieskończonymi teleportami w Diablo 4. Blizzard łata build w sezonie 9

Ten efekt pozwalał teleportować się praktycznie bez końca w wielu konfiguracjach. Było to tak przełomowe, że w wielu przypadkach niszczyło to unikalność poszczególnych buildów – przyznała projektantka systemów Aislyn Hall

Sezon 9 w Diablo 4 wprowadza Horadric Spellcraft, który pozwala tworzyć własne czary. System polega na wyborze czaru bazowego, tzw. Catalysta, oraz dwóch Infusions, które modyfikują efekt zaklęcia. W przypadku kontrowersyjnej kombinacji gracze wykorzystywali Propulsion jako podstawę, a do tego Floaty Bubble i Bloody Charm jako Infusions.

Propulsion wypuszcza falę many, z kolei Floaty Bubble teleportuje gracza do centrum obszaru działania zaklęcia, a Bloody Charm resetuje czas odnowienia czaru, co pozwalało na niemal nieskończoną sekwencję teleportacji i ataków. Całość przypominała mechanikę Flicker Strike znaną z Path of Exile.