Koniec z bombardowaniem ocen? Metacritic zmienia zasady po aferze z Horizon Forbidden West: Burning Shores

Po premierze dodatku Horizon Forbidden West: Burning Shores wielu graczy postanowiło wyrazić swój sprzeciw wobec wątków LGBTQ+ w grze i wystawiło produkcji najniższą ocenę na Metacritic. Chociaż nie jest to nic nowego i na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele gier zmagało się z podobnym problemem, to tym czara goryczy się przelała i serwis postanowił zareagować na wystawienie obraźliwych opinii graczy.

Metacritic zwiększy działania moderacji po bombardowaniu niski ocenami Horizon Forbidden West: Burning Shores

Chociaż Horizon Forbidden West: Burning Shores może pochwalić się średnią oceną 82/100 na Metacritic od recenzentów, to ocena graczy wynosi zaledwie 3.9/10. To efekt bombardowania gry najniższymi ocenami przez graczy. Metacritic wraz ze spółką macierzystą Fandom postanowili zareagować na te działania i ujawnili, że wystawianie obraźliwych komentarzy pod oceną nie będzie już tolerowane. Tym samym ma przyczynić się to do zmniejszenia zjawiska review bombingu.