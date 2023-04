Horizon Forbidden West: Burning Shores ofiarą ocen graczy. Dodatek krytykowany za wątek LGBT

W ubiegłą środę na rynku zadebiutował Horizon Forbidden West: Burning Shores, czyli dodatek do ubiegłorocznego hitu od studia Guerrilla Games. Produkcja mogła liczyć na wysokie oceny od recenzentów, ale zupełnie inaczej zareagowali gracze, którzy w serwisie Metacritic zaczęli bombardować dodatek najniższymi ocenami. Główną przyczyną niezadowolenia jest wątek romantyczny Aloy.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące fabuły Horizon Forbidden West Burning Shores

W pewnym momencie historii Aloy spotyka na swej drodze Seykę, która pomaga bohaterce w jej misji. Nowa towarzyszka okazuje się jednak kimś więcej i twórcy zaserwowali Aloy romantyczną relację z Seyką. Dla niektórych graczy było to jednak za wiele i wątek LGBTQ+ postanowili skrytykować, wystawiając grze najniższą możliwą ocenę. Niektórzy nawet porównują Horizon Forbidden West: Burning Shores do The Last of Us: Left Behind, gdzie Naughty Dog odkryło przed graczami orientację seksualną Ellie.