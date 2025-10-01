Andrzej Sapkowski wytyka błąd w Wiedźminie od CD Projekt RED. „Uczepili się tego”

Twórca Wiedźmina uważa, że studio poświęciło zbyt wiele uwagi aspektowi, który w książce został opisany jednym krótkim zdaniem.

Wszystko zaczęło się od krótkiego opisu w zbiorze opowiadań „Ostatnie życzenie”. Tam pojawiło się sformułowanie dotyczące Szkoły Wilka, które nigdy nie miało zostać rozwinięte w kolejnych przygodach Geralta.

Na sam koniec września odbyła się sesja AMA na Reddicie z Andrzejem Sapkowskim, który zaskoczył fanów szczerym wyznaniem. Autor Wiedźmina ujawnił, że jeden z elementów, który stał się fundamentem uniwersum w grach CD Projekt Red, w rzeczywistości był błędem.

Jedno zdanie o jakiejś Szkole Wilka w tajemniczy sposób trafiło do Ostatniego życzenia. Później uznałem je za niegodne rozwinięcia i błędne pod względem fabularnym, wręcz szkodliwe dla opowieści. Dlatego w kolejnych książkach nigdy już nie wspominałem o żadnych wiedźmińskich Gryffindorach czy Slytherinach. Nigdy.

Mimo to właśnie to zdanie stało się dla adaptatorów punktem wyjścia do budowania całej mitologii szkół wiedźmińskich, które dziś zna każdy fan gier. CD Projekt RED oparło na tym rozwiązaniu istotną część swojej wizji, rozwijając różne frakcje wiedźminów, od Wilka, przez Żmiję, aż po Mantikorę.

Jednak to jedno zdanie wystarczyło. Adaptatorzy, szczególnie ludzie od gier wideo, uczepili się tego z niezwykłą wytrwałością i cudownie rozmnożyli te „szkoły wiedźmińskie”. Zupełnie niepotrzebnie.

Sapkowski przyznał, że obecnie stoi przed wyborem, co zrobić z tym elementem. Rozważa dwie drogi: całkowite usunięcie problematycznego zdania z przyszłych wydań Ostatniego życzenia albo wręcz przeciwnie, rozwinięcie tematu i nadanie mu nowego znaczenia.

Najprostszą drogą byłoby wykreślenie tego zdania w kolejnych wydaniach książki, ale mogę też rozszerzyć i wyjaśnić ten temat, sięgając głębiej w znaczenie poszczególnych medalionów wiedźminów. Granic nie ma.

Autor nie szczędził również uwag na temat adaptacji swoich dzieł. W jego ocenie gry czy seriale mogą być udane, ale to książka zawsze triumfuje.