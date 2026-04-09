Darmowe komputery dla obywateli Korei Południowej. Państwo reaguje na rosnące ceny PC i laptopów

Jednym z kluczowych elementów strategii jest zwiększenie kontroli nad rynkiem komputerów i komponentów. Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii, we współpracy z Komisją ds. Uczciwego Handlu, ma monitorować sektor DRAM oraz rynek PC i laptopów, aby zapobiegać nieuczciwym praktykom. Według danych rządowych indeks cen komputerów wzrósł z 4,3 procent w październiku 2025 roku do 12,4 procent w marcu 2026, co może pogłębiać wykluczenie cyfrowe.

Rząd Korei Południowej reaguje na rosnące ceny komputerów osobistych i laptopów, wprowadzając szeroki pakiet działań mających poprawić dostęp obywateli do technologii. W obliczu globalnych podwyżek kosztów sprzętu, między innymi związanych z kryzysem pamięci RAM napędzanym przez rozwój sztucznej inteligencji, kraj decyduje się na bardziej zdecydowane kroki niż większość państw.

W odpowiedzi na ten problem rząd planuje rozszerzenie programów wsparcia dla uczniów z mniej zamożnych rodzin. Celem jest zapewnienie co najmniej jednego urządzenia dla każdego ucznia szkoły podstawowej i średniej. Już pod koniec 2025 roku rozdysponowano około 4,4 miliona komputerów, a działania mają być kontynuowane na jeszcze większą skalę.

Kolejnym filarem programu jest ponowne wykorzystanie sprzętu. Władze chcą ułatwić bezpłatne przekazywanie nadwyżkowych komputerów z instytucji państwowych do samorządów. Szacuje się, że rocznie około 80 tysięcy urządzeń osiąga kres swojej żywotności, z czego aż 22 tysiące trafia na złom. Tymczasem nawet połowę z nich można odnowić i wykorzystać do podstawowych zadań administracyjnych. Obecnie ponownie używana jest jedynie około jedna czwarta takich komputerów, jednak rząd zamierza znacząco zwiększyć ten odsetek. Działania te wpisują się w szerszą strategię, według której dostęp do technologii staje się podstawowym prawem obywatelskim w erze cyfrowej.

Równolegle planowane są zmiany w ofertach operatorów komórkowych. Nowe regulacje mają zagwarantować minimalny dostęp do internetu nawet po wyczerpaniu pakietu danych. Użytkownicy będą mogli nadal korzystać z podstawowych usług, takich jak komunikatory czy mapy, choć przy ograniczonej prędkości około 400 Kbps. Według szacunków rozwiązanie to może pomóc ponad 7 milionom osób, szczególnie seniorom powyżej 65 roku życia.

Działania Korei Południowej pokazują, że problem rosnących kosztów technologii może być rozwiązywany systemowo. W obliczu globalnych trendów kraj stawia na szeroki dostęp do sprzętu i internetu, traktując cyfryzację jako jeden z kluczowych elementów współczesnego społeczeństwa. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie państwa decydują się na taki ruch, a już na pewno nie na taką skalę.