Sejm wreszcie dobrał się do patostreamingu. Są pierwsze konkretne ruchy

Temat patostreamingu dawno już przestał być jedynie kwestią kłopoczącą osoby funkcjonujące w świecie internetu. Kwestia ta już dawno trafiła nawet na salony polityczne.

W naszym kraju patostreaming stał się swoistym fenomenem około 2018 roku. Tego typu transmisje, w odróżnieniu od normalnych streamów, nastawione są na zachowania wulgarne, nierzadko związane z nadużywaniem używek, przemoc domową czy też różnego rodzaju społeczne dewiacje. Różne organizacje już od wielu lat alarmują, jak szkodliwe jest to zjawisko, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy często są odbiorcami takich treści. Czy wreszcie coś się zmieni, a osoby promujące szkodliwe zachowania zaczną być karane? To możemy wywnioskować ze słów Barbary Dolniak, przewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP, która była gościnią stacji Polsat News .

Bo to politycy obiecywali, iż zajmą się sprawą od strony legislacyjnej. I wygląda na to, że wreszcie jakieś konkretne ruchy zostały poczynione .

W tej chwili projekty zostały skierowane do podkomisji zajmującej się sprawami karnymi. [...] Komisja przedyskutuje projekty a następnie po debacie wrócą one z powrotem do komisji, a my również przepracujemy ten projekt, by skierować go ostatecznie na drugie czytanie. Potem drugie czytanie, ewentualnie poprawki i trzecie, czyli uchwalenie przepisów. Mam nadzieję, że pójdzie szybko, bo chociaż projekty te mają między sobą różnice, to nie są one na tyle istotne. Myślę więc, że szybko dojdziemy do porozumienia. Tym bardziej że temat jest bardzo ważny, bo przecież mówimy o upowszechnianiu za pomocą sieci teleinformatycznej treści popełnionych czynów zabronionych. [...] Bardzo często ludzie młodzi – młodzież, dzieci – zaglądają na takie filmy, a one są szalenie niebezpieczne, bo w gruncie rzeczy epatują czynem zabronionym.

Wiodący ma być tutaj projekt stworzony przez Koalicję Obywatelską, w którym poza patostreamingiem porusza się również temat hazardu i nielegalnych gier hazardowych. Tak czy inaczej, sama Dolniak przyznał, że być może uda się wykonać kolejne czynności już na najbliższym posiedzeniu. W przeciwnym wypadku procedowanie w ramach pierwszego czytania zakończ się tydzień później i dopiero wtedy całość trafi na kolejne posiedzenie niższej izby Polskiego Parlamentu.

Przewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej przy tym wszystkim kilkukrotnie zwróciła uwagę na istotność podejmowanego tematu:

Myślę, że temat jest ważny i dotyczy szerokiego szerokiej grupy odbiorców, bo nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, bo przecież ta granica wieku nie jest określona. Możemy nie znać osoby, która upowszechnia takie materiały, ale obowiązkiem organów państwa jest ściganie takich osób. A następnie rozpoznanie sprawy przez sąd i wymierzenie odpowiedniej kary. To są programy, które niszczą osobowość ludzką. To są programy, które bardzo niekorzystnie wpływają na dzieci, młodzież ale także osoby dorosłe. Przypomnę – to jest upowszechnianie treści popełnionych czynów zabronionych – czy to w postaci filmu, czy w postaci dźwięku.

To nie pierwsze regulacje związane ze światem internetowym, którymi zajmuje się obecnie rządząca koalicja. Równolegle poruszany jest temat ograniczenia dostępu do internetu osobom poniżej 16. roku życia. O tym opowiedział niedawno obecny minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.